《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

* 明报：

--罗兵咸永道香港私人银行及财富管理主管合伙人林虹认为，尽管跨境交易等监管风险加大，对本港私人银行业务前景乐观，亦有瑞士传统的私人银行计划来香港开分行。

--英属处女岛(BVI)在香港正式成立亚洲区办事处，主攻中国及亚洲富豪的离岸金融服务业务。

* 星岛日报：

--金融管理局早前向银行查询有关收取小存户最低结余收费的资料。永隆银行计画于10月起，将帐户低结余服务月费调高20%至60港元，并同时调整多项存款服务收费，加幅最高达1.5倍。

--实德环球 副主席马浩文表示，位于澳门内港区的十六浦度假村第三期扩展计画，已更改图则以配合政府要求，目前等待批出开工纸，但工程进度可能延迟，计画最多申请20张赌桌。

--住宅楼市成交量大减，连带楼宇按揭市场亦放缓。业内人士指出，未来财务公司抢按趋势持续，即使楼价处调整周期，但楼按坏帐少且利息收入稳定，故该等公司参与竞争仍会激烈。

* 苹果日报：

--新世界发展 元朗溱柏展开第二轮销售，全日售出133个单位，较首日卖194个失色。项目累售335个，平均尺价约8,100港元，套现约12.2亿港元。

--招商银行 公布A+H股供股方式集资348.79亿元人民币的计划，A股部份昨已结束认购缴款，集资后料可补充资本水平。

--消息指，徽商银行已递交上市申请，料本月底至下月进行上市聆讯，通过聆讯后随即招股，冀11月挂牌，集资15亿美元。目前正积极引入基础投资者，目标占集资额一半，以内地资金为主，亦有欧美资金。

--恒隆地产 集团传讯助理董事关则辉表示，要待前海当局正式公布该四幅专为港企而设的土地资料后，再作研究才知道会否参与竞购。新世界发展 发言人指，集团一直关注前海的发展，有适合的土地将参与投标。

* 东方日报：

--政府将楼花新盘的预售期由20个月延长至30个月，预期发展商将加速为旗下新盘入纸申请楼花预售，料未来六至九个月有至少逾4,100个新供应向地政总署递交卖楼申请。

* 文汇报：

--内地包装食品饮料生产商及分销商天喔国际于今天起至下周二(10日)招股。执行董事兼财务总监林铿称，自有品牌的销售占比，已由2010年提升至今年上半年的29%，并表示未来会更注重发展自有品牌产品。

--市场消息指，利福地产 国际配售已获超额认购，但于昨日截止的孖展反应则一般。消息称不少机构投资者均透过配售申请以增加持股。公开发售将于今日中午截止。

* 大公报：

--有消息指，本港证监会并不打算为阿里巴巴 提出的“合伙人”制度开绿灯，意味阿里巴巴来港上市的大计可能触礁。假使阿里巴巴仍决定在港上市，并非最大股东的董事长马云，可能丧失对公司的控制权。

--香港金融管理局总裁陈德霖昨日于香港银行学会的研讨会上表示，尽管香港在2008年爆发的金融危机中未受到重大冲击，但亦不可因此而自满，因危机暴露了世界各地金融机构的董事局在风险管治上的疏忽。(完)