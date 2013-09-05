《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 明报：
--罗兵咸永道香港私人银行及财富管理主管合伙人林虹认为，尽管跨境交易等监管风险加大，对本港私人银行业务前景乐观，亦有瑞士传统的私人银行计划来香港开分行。
--英属处女岛(BVI)在香港正式成立亚洲区办事处，主攻中国及亚洲富豪的离岸金融服务业务。
* 星岛日报：
--金融管理局早前向银行查询有关收取小存户最低结余收费的资料。永隆银行计画于10月起，将帐户低结余服务月费调高20%至60港元，并同时调整多项存款服务收费，加幅最高达1.5倍。
--实德环球 副主席马浩文表示，位于澳门内港区的十六浦度假村第三期扩展计画，已更改图则以配合政府要求，目前等待批出开工纸，但工程进度可能延迟，计画最多申请20张赌桌。
--住宅楼市成交量大减，连带楼宇按揭市场亦放缓。业内人士指出，未来财务公司抢按趋势持续，即使楼价处调整周期，但楼按坏帐少且利息收入稳定，故该等公司参与竞争仍会激烈。
* 苹果日报：
--新世界发展 元朗溱柏展开第二轮销售，全日售出133个单位，较首日卖194个失色。项目累售335个，平均尺价约8,100港元，套现约12.2亿港元。
--招商银行 公布A+H股供股方式集资348.79亿元人民币的计划，A股部份昨已结束认购缴款，集资后料可补充资本水平。
--消息指，徽商银行已递交上市申请，料本月底至下月进行上市聆讯，通过聆讯后随即招股，冀11月挂牌，集资15亿美元。目前正积极引入基础投资者，目标占集资额一半，以内地资金为主，亦有欧美资金。
--恒隆地产 集团传讯助理董事关则辉表示，要待前海当局正式公布该四幅专为港企而设的土地资料后，再作研究才知道会否参与竞购。新世界发展 发言人指，集团一直关注前海的发展，有适合的土地将参与投标。
* 东方日报：
--政府将楼花新盘的预售期由20个月延长至30个月，预期发展商将加速为旗下新盘入纸申请楼花预售，料未来六至九个月有至少逾4,100个新供应向地政总署递交卖楼申请。
* 文汇报：
--内地包装食品饮料生产商及分销商天喔国际于今天起至下周二(10日)招股。执行董事兼财务总监林铿称，自有品牌的销售占比，已由2010年提升至今年上半年的29%，并表示未来会更注重发展自有品牌产品。
--市场消息指，利福地产 国际配售已获超额认购，但于昨日截止的孖展反应则一般。消息称不少机构投资者均透过配售申请以增加持股。公开发售将于今日中午截止。
* 大公报：
--有消息指，本港证监会并不打算为阿里巴巴 提出的“合伙人”制度开绿灯，意味阿里巴巴来港上市的大计可能触礁。假使阿里巴巴仍决定在港上市，并非最大股东的董事长马云，可能丧失对公司的控制权。
--香港金融管理局总裁陈德霖昨日于香港银行学会的研讨会上表示，尽管香港在2008年爆发的金融危机中未受到重大冲击，但亦不可因此而自满，因危机暴露了世界各地金融机构的董事局在风险管治上的疏忽。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。