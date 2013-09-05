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债券 | 2013年 9月 5日 星期四 09:05 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月5日-9月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
    
 日期    时间     国家       规模        发行细节
 9/5              法国                   标售长期政府债券(OAT)
 9/5              西班牙                 标售债券
 9/6              日本                   六个月期贴现国库券
 9/6              日本                   增加流动性标债
                                         
 9/9     1350     法国                   标售国库券(BTF)
 9/10             美国                   标售三年期公债
                                         
 9/10             日本                   30年期公债标售
                                         
 9/10             英国                   标售2044年到期公债
                                         
 9/11             美国                   标售10年期公债
                                         
 9/11             德国       50亿欧元    10年期公债
                                         
 9/11             意大利                 标售国库券
                                         
                                         
 9/12             意大利                 标售中长期债券
                                         
                                         
 9/12             美国                   30年期公债标售
                                         
                                         
 9/12             英国                   标售2023年到期公债
                                         
                                         
 9/12             日本                   五年期公债标售
                                         
                                         
 9/12             日本                   三个月期贴现国库券
                                         
                                         
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军；审校 张若琪)

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