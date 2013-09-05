《全球主要国家债券发行预告》--9月5日-9月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/5 法国 标售长期政府债券(OAT) 9/5 西班牙 标售债券 9/6 日本 六个月期贴现国库券 9/6 日本 增加流动性标债 9/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/10 美国 标售三年期公债 9/10 日本 30年期公债标售 9/10 英国 标售2044年到期公债 9/11 美国 标售10年期公债 9/11 德国 50亿欧元 10年期公债 9/11 意大利 标售国库券 9/12 意大利 标售中长期债券 9/12 美国 30年期公债标售 9/12 英国 标售2023年到期公债 9/12 日本 五年期公债标售 9/12 日本 三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)