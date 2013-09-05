港报社评：土地房屋是政治问题，民生思维必焦头烂额--明报9月5日

长远房屋策略督导委员会的谘询文件，舆情反应几乎是一片嘘声。土地房屋问题演变至彻头彻尾的政治本质，而当局停留在民生事务的认知和应对；梁振英政府应该改变思维，为香港土地房屋的困局开创全新局面。

政府财政储备超过7000亿元，在短期内兴建定量公屋，完全不是问题。但钱不是问题，土地才是最大问题。长策会建议未来10年供应47万个住宅单位，官员承认其中约10万个所需土地，仍然无着落。

梁振英对土地房屋问题的认识，迄今所见政策措施却是深陷泥淖。梁振英很努力搜索土地，但仍停在民生思维，现在房屋问题实是土地问题；香港所处特定时空，土地房屋更是政治问题。只有从政治层面应对，才有望收纲举目张之效。

从1950年代开始，港英政府的土地房屋政策，都有浓烈政治意涵。如总督麦理浩于1976年宣布推行居者有其屋计划，表示要增加市民对社会的归属感，政治目的非常明显。

香港必须从这个政治高度去应对房屋，才切中需要和问题核心。香港可用土地短缺，但是总面积约1100平方公里土地，郊野公园土地广远440平方公里，只要住宅用地占总面积增加1%，就可以住100万人。

政府应该掌握主导权，例如提出划出部分郊野公园土地作发展之用，甚至把这个议题提交全民公决。若表决结果是市民选择维持郊野公园原样不变，这是集体选择，与政府无关；若表决结果同意划出部分土地供发展，则土地问题的最深层困结于焉解开。梁振英应该回过头来釜底抽薪，就土地开发和使用来一次大辩论。这是梁振英展示政治意志的时候。(A04)