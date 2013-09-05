港报社评：土地房屋是政治问题，民生思维必焦头烂额--明报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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长远房屋策略督导委员会的谘询文件，舆情反应几乎是一片嘘声。土地房屋问题演变至彻头彻尾的政治本质，而当局停留在民生事务的认知和应对；梁振英政府应该改变思维，为香港土地房屋的困局开创全新局面。
政府财政储备超过7000亿元，在短期内兴建定量公屋，完全不是问题。但钱不是问题，土地才是最大问题。长策会建议未来10年供应47万个住宅单位，官员承认其中约10万个所需土地，仍然无着落。
梁振英对土地房屋问题的认识，迄今所见政策措施却是深陷泥淖。梁振英很努力搜索土地，但仍停在民生思维，现在房屋问题实是土地问题；香港所处特定时空，土地房屋更是政治问题。只有从政治层面应对，才有望收纲举目张之效。
从1950年代开始，港英政府的土地房屋政策，都有浓烈政治意涵。如总督麦理浩于1976年宣布推行居者有其屋计划，表示要增加市民对社会的归属感，政治目的非常明显。
香港必须从这个政治高度去应对房屋，才切中需要和问题核心。香港可用土地短缺，但是总面积约1100平方公里土地，郊野公园土地广远440平方公里，只要住宅用地占总面积增加1%，就可以住100万人。
政府应该掌握主导权，例如提出划出部分郊野公园土地作发展之用，甚至把这个议题提交全民公决。若表决结果是市民选择维持郊野公园原样不变，这是集体选择，与政府无关；若表决结果同意划出部分土地供发展，则土地问题的最深层困结于焉解开。梁振英应该回过头来釜底抽薪，就土地开发和使用来一次大辩论。这是梁振英展示政治意志的时候。(A04)
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