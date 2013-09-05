港报社评：痛击旧楼维修黑“商”作业--星岛日报9月5日

一些旧楼业主的物业管理和招标知识贫乏，招标过程又未必严谨，形成不法之徒浑水摸鱼的机会。业主立案法团成员方面，有的收受回佣等贿赂，有的本身就与验楼顾问公司和维修承办商有千丝万缕关系。 至于提供验楼和维修服务的问题顾问公司和承办商，除了行贿业主法团成员，还会私相授受，负责监督工程的顾问公司对偷工减料睁一眼闭一眼。甚至有顾问和承建商勾结黑势力，以刑事毁坏和恐吓勒索等方式，向业主法团抢生意。 现时旧楼维修招标过程中，容易披露业主和有意竞投者的个人资料，变相为不法之徒提供方便之门。今次警方等4个部门推出「复安居计画」，向业主派发简介小册，附上区内反黑热綫方便「一条龙」处理举报。当局还应尽早改善招标安排，保障业主和有意投标者的个人资料。 当局还可与竞争事务委员会加强合作，把围标者绳之以法。不少旧楼业主是楼价便宜时买下自住的长者，生活并不富裕，部分甚至靠长者津贴或综援维生。为免他们承受额外负担，当局对任何不法抬高维修费的活动，都必须不遗余力打击。(A06)