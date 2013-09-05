港报社评：痛击旧楼维修黑“商”作业--星岛日报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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强制验楼计画实施后，楼宇检验维修生意大增，不法分子视此为肥肉。当局加强宣传和执法外，还要改善招标程序，保障正当营运的承办商安全，免消费者遭人鱼肉。 政府去年中开始强制验楼和验窗计画，分批勒令楼龄满30年的旧楼业主，确定需要修葺的地方。估计每年会有超过500幢楼宇需要修葺。楼宇维修每宗生意动辄数百万至逾千万元，一些本已在大厦维修过程中出现的不良营商手法，现在变本加厉。
一些旧楼业主的物业管理和招标知识贫乏，招标过程又未必严谨，形成不法之徒浑水摸鱼的机会。业主立案法团成员方面，有的收受回佣等贿赂，有的本身就与验楼顾问公司和维修承办商有千丝万缕关系。 至于提供验楼和维修服务的问题顾问公司和承办商，除了行贿业主法团成员，还会私相授受，负责监督工程的顾问公司对偷工减料睁一眼闭一眼。甚至有顾问和承建商勾结黑势力，以刑事毁坏和恐吓勒索等方式，向业主法团抢生意。 现时旧楼维修招标过程中，容易披露业主和有意竞投者的个人资料，变相为不法之徒提供方便之门。今次警方等4个部门推出「复安居计画」，向业主派发简介小册，附上区内反黑热綫方便「一条龙」处理举报。当局还应尽早改善招标安排，保障业主和有意投标者的个人资料。 当局还可与竞争事务委员会加强合作，把围标者绳之以法。不少旧楼业主是楼价便宜时买下自住的长者，生活并不富裕，部分甚至靠长者津贴或综援维生。为免他们承受额外负担，当局对任何不法抬高维修费的活动，都必须不遗余力打击。(A06)
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