港报社评：排名升级靠基建，香港发展存隐患--信报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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世界经济论坛公布最新《全球竞争力报告》（下简称《报告》），香港较前跳升2级，排名第7，在基建设施上名列世界前茅，但在高等教育和创新上，竞争力薄弱之势始终未能改善。
在基础建设项目包括交通、电力供应和通讯等，香港排名第1；金融市场发展也排在第1位；商品市场和劳工市场的效率亦分别排第2及第3。
至于弱项，「高等教育和培训」的分项排名22。香港目前大学入学率仅约18%，显然是拖低这项排名的因素。本地高等教育资助学额近年停滞不前，加上政府增加港人配偶和家人来港团聚配额，新移民的教育程度普遍较低，使香港人力资源的质与量都有所下降。《报告》强调，香港必须改善「高等教育和培训」不足的环节。
另一方面，香港在「创新与商业成熟度」排名19，当中「商业成熟度」分项排名14；而「创新」排名更低至23。虽然，研发开支增加并不必然等于实现创新。更重要的是，如何把「创新意念」通过工序和新技术化为有利可图的市场商品。
在「市场规模」分项，香港仅排名27。香港内部市场狭小，企业资金投放到科技研发，几乎完全无法靠本销市场取得投资回报。除需要有效连接由研发到新产品市场化之间的「断层」外，香港还需要寻求外力才能克服。政府可仿傚新加坡，对企业的研发投资所得的利润，实行税额减免。
香港虽在最新的《全球竞争力报告》中，排名第7，跳升2级，但固有创新竞争力积弱、高等教育和培训不足蕴含人力资本质量恶化之忧，使未来的内外发展都受到很大制约。(A02)
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