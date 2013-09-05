港报社评：排名升级靠基建，香港发展存隐患--信报9月5日

世界经济论坛公布最新《全球竞争力报告》（下简称《报告》），香港较前跳升2级，排名第7，在基建设施上名列世界前茅，但在高等教育和创新上，竞争力薄弱之势始终未能改善。

在基础建设项目包括交通、电力供应和通讯等，香港排名第1；金融市场发展也排在第1位；商品市场和劳工市场的效率亦分别排第2及第3。

至于弱项，「高等教育和培训」的分项排名22。香港目前大学入学率仅约18%，显然是拖低这项排名的因素。本地高等教育资助学额近年停滞不前，加上政府增加港人配偶和家人来港团聚配额，新移民的教育程度普遍较低，使香港人力资源的质与量都有所下降。《报告》强调，香港必须改善「高等教育和培训」不足的环节。

另一方面，香港在「创新与商业成熟度」排名19，当中「商业成熟度」分项排名14；而「创新」排名更低至23。虽然，研发开支增加并不必然等于实现创新。更重要的是，如何把「创新意念」通过工序和新技术化为有利可图的市场商品。

在「市场规模」分项，香港仅排名27。香港内部市场狭小，企业资金投放到科技研发，几乎完全无法靠本销市场取得投资回报。除需要有效连接由研发到新产品市场化之间的「断层」外，香港还需要寻求外力才能克服。政府可仿傚新加坡，对企业的研发投资所得的利润，实行税额减免。

香港虽在最新的《全球竞争力报告》中，排名第7，跳升2级，但固有创新竞争力积弱、高等教育和培训不足蕴含人力资本质量恶化之忧，使未来的内外发展都受到很大制约。(A02)