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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 09:09 BJT

国际油市：美国原油价格上涨，受助于库存减少和需求预期

美国石油协会(API)公布，8月30日止当周美国原油库存减少420万桶至3.62亿桶，分析师预期为下降130万桶。俄克拉荷马州的库辛原油库存减少185万桶。

美国经济在第三季的表现明显好于分析师最初担忧的状况，汽车厂商公布的8月销量意外强劲，增强了对缩减刺激举措的预期。

美联储一位高阶官员周三表示，他对于本月削减刺激规模持开放态度，而另一位政策制定者则表示，美联储应该为经济做更多的事。

周四一项调查显示，新兴经济体8月的企业活动回升至扩张水平，虽然总体水平仍相对疲弱，但预期却升至五个月高位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 张若琪)

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