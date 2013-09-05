《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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9月5日(四)
安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。
北京--中国金融发展论坛。中国人民银行副行长刘士余、中国证券监督管理委员会副主席刘新华、中国保险监督管理委员会副主席李克穆将出席论坛(0100)。
北京--第四届中国和韩国银行业发展论坛。主要焦点是寻求改善两国之间的金融合作方式。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。
巴西利亚--巴西央行发布8月货币政策会议记录(1130)。
9月6日(五)
里加--2013年里加会议(至9月7日)。希腊前经济和财政部长Yannos Papantoniou，及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将在会议上发表演说。
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
9月9日(一)
暂无重要经济事件。
9月10日(二)
伦敦--智利财长Felipe Larrain Bascunan将在智利日活动上讲话(1100)。
9月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
9月12日(四)
里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉及拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics将在会议上讲话。
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。
布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。