港报社评：九肚地遇冷，豪宅后市恐看淡--经济日报9月5日

沙田九肚豪宅地昨开标，中标价为市场估计下限，此应因楼控辣招与内地政经风向变，损内地客入市；投资客则忧美国退市，令财团看淡豪宅后市。这些阴霾未见转变苗头下，楼市调整中，豪宅受压势最大。

沙田九肚昨有豪宅地开标，由一中小型发展商，以近市场预期下限的27.1亿元投得，平均楼面尺价仅8382元，意味大型发展商出价更审慎。

多家大发展商出价却较中小发展商更低，反映的香港豪宅市道渐失内地客与投资客两重要支撑。

内地客方面，有调查指内地买家占豪宅成交宗数，由前年第3季逾40%，上季跌至仅约10%，此应因港府去年底推买家印花税（BSD），挫伤他们来港买豪宅意慾。

惟更关键应是内地政经风向有变。因内地货币环境趋紧；且中央习李新领导层雷厉风行反腐，免冒因来港抢购豪宅令财富曝光。

投资客方面，固因港府推多项楼控辣招，豪宅投资报更因美国储局部署退市进一步看淡。差饷物业估价署昨指香港豪宅投资回报率仅2.1厘，且储局很可能在本月中宣布减买债，更凸显高投入、低回报的豪宅投资更不划算。

随着利淡影响陆续浮现，内地客与投资客渐减，财团见豪宅淡风难在短期内消散，投豪宅地遂更慎之又慎。不但豪宅地皮面粉如此，豪宅面包亦已呈调整迹象，差估署昨指7月份本港整体楼价续升，千六尺以上的豪宅楼价下跌。

在储局退市、辣招持续、新盘续增等冲击下，香港楼市调整压力将渐现，中小型住宅楼价在用家刚性需求下，或较具韧性；惟豪宅楼价在内地客与投资客明显减少下，恐首当其冲。(A08)