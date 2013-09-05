港报社评：九肚地遇冷，豪宅后市恐看淡--经济日报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
沙田九肚豪宅地昨开标，中标价为市场估计下限，此应因楼控辣招与内地政经风向变，损内地客入市；投资客则忧美国退市，令财团看淡豪宅后市。这些阴霾未见转变苗头下，楼市调整中，豪宅受压势最大。
沙田九肚昨有豪宅地开标，由一中小型发展商，以近市场预期下限的27.1亿元投得，平均楼面尺价仅8382元，意味大型发展商出价更审慎。
多家大发展商出价却较中小发展商更低，反映的香港豪宅市道渐失内地客与投资客两重要支撑。
内地客方面，有调查指内地买家占豪宅成交宗数，由前年第3季逾40%，上季跌至仅约10%，此应因港府去年底推买家印花税（BSD），挫伤他们来港买豪宅意慾。
惟更关键应是内地政经风向有变。因内地货币环境趋紧；且中央习李新领导层雷厉风行反腐，免冒因来港抢购豪宅令财富曝光。
投资客方面，固因港府推多项楼控辣招，豪宅投资报更因美国储局部署退市进一步看淡。差饷物业估价署昨指香港豪宅投资回报率仅2.1厘，且储局很可能在本月中宣布减买债，更凸显高投入、低回报的豪宅投资更不划算。
随着利淡影响陆续浮现，内地客与投资客渐减，财团见豪宅淡风难在短期内消散，投豪宅地遂更慎之又慎。不但豪宅地皮面粉如此，豪宅面包亦已呈调整迹象，差估署昨指7月份本港整体楼价续升，千六尺以上的豪宅楼价下跌。
在储局退市、辣招持续、新盘续增等冲击下，香港楼市调整压力将渐现，中小型住宅楼价在用家刚性需求下，或较具韧性；惟豪宅楼价在内地客与投资客明显减少下，恐首当其冲。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。