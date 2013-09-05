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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 10:25 BJT

中国房地产：新鸿基地产在上海徐家汇地块拍卖中胜出，中标价217.7亿元

路透上海9月5日 - 颇受关注的中国上海徐家汇中心项目地块的用地使用权拍卖周四举行，新鸿基地产 最终胜出，以217.7亿元人民币获得该地块，较起拍价溢价24%。

该地块的出让起始价175亿2,611万元，此前的预申请已确定两个联合体参与今日拍卖。

新鸿基发展(中国)有限公司董事邓维聪称，“下午会在香港召开新闻发布会，介绍此次土地拍卖的情况。”

上海规土局网站此前刊登招标细节显示，该地块总面积99,188.8平方米，用途为商业办公、餐饮旅馆业，主建筑最高不超过370米。受让人自出让合同签订后五日内先付出让价的两成，其余款项在一年内分两期支付，并需在交地后一年内开工。（完） (发稿 林琦；撰写 边竞；审校 张喜良)

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