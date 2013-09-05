港报财经评论：中国巴郡看时局机会--信报9月5日

中国巴郡看时局机会/习广思

在欧美超级低息政策下，联储局几乎成为全球央行，热钱非但主导金融市场的资金流向，亦左右经济的起落。眼下印尼饱受走资之苦，已开始波及经济增长，股汇市场再跌。印度央行终于入市阻止卢比贬值，但干预只能短暂有效，央行没有加息本钱，其最新PMI跌穿50，经济急速恶化。印尼央行行长抱怨，美国退市欠缺透明度，令新兴国家难以执行货币政策。这虽是事实，却早在QE推出时已是众所周知的，印尼央行现在抱怨为时已晚。新兴市场最坏时刻是否已过？各国有不同情况。对中国来说，或者是；对印尼及印度来说，恐怕只是开始而已。这些弱国市场，坏时光恐怕未过去呢。

美国参议院初步通过有限制向敍利亚动武，地缘政治风险再升温，港股遇上抽水潮，反弹势头又再遏一遏。美银沽建行 逾百亿港元成交上板，恒指开市曾跌逾250点，但A股及中资金融股走势靠稳，未受配股消息拖累，恒指跌幅收窄，收报22,326点，下跌68点，暂时守住150天线。大市成交额689亿港元，沽空比率7.8%。

恒指进进退退，依然走不出上下拉锯局面，22,500点仍是主要阻力水平，但中国内地A股及中资金融股回稳，成为大市主要支持，内险股更逆市上升。大市走势疲弱，但轮动情况持续。强势股动力减弱，尤其是早前一批见一年新高的股份，濠赌股如银娱 ，科网股如金山 ，内房股如世茂 及至有炒作的富智康 ，昨日早段强势而午后转弱，同一个特点是走势见超买。强势续强，股价转弱及调整成为吸纳机会。相反，弱势中资股续有追捧，周期股续炒作，玖纸 、鞍钢 、江铜 、中海集运 均见有资金炒作。

然而，现阶段是中资股蜜月期，大市偏稳下炒作停不了。苹果公布下星期发布新iPhone，瑞声 、舜宇光学 等设备股回升。TCL多媒体 与百度合推智能电视，股价急涨10%，连带上月分拆的通力电子 急升。中国内地乐视网上半年因推出超级电视，股价一度狂炒，投资者须谨记概念炒作见好要收。至于新能源股继续是市场焦点，金风 事先张扬第三季盈利上升，行业逐步走出困境，亦是政策利好板块，金风、中传动 可继续留意。(B03)

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美元随时反高潮/苏子

美国前晚公布的8月ISM制造业指数创2011年6月以来的最高水平，数据令市场相信联储局于本月收水的可能性上升；可惜对美元的利好作用只属昙花一现，美元兑日圆突破99.7的即市高位后，仅升至99.86便乏力再升，未能趁势挑战100心理关口，表现令不少美元看好的投资者大感失望。在知悉上述数据后，欧罗兑美元曾下试至100天及200天SMA所形成的支持区，但低位触及1.3136后便强力反弹。由于数据未能迫使汇价顺势跌破上述两条关键移动平均线支持，反映市场在明天美国公布8月就业报告前，主要是利用技术上的支持位及阻力位来短线炒作，似乎暂时无意动用大量资金来迫使汇价作出重大突破，但这却令人担心。

目前市场已有足够的心理准备美国联储局可能将于本月收水，故一旦明天美国公布的就业报告确认市场此预期时，但美元却仍乏力破关而上，结果令稍后美元或来个反高潮，9月大方向出现不升反跌的可能性将大幅提高，特别留意美元兑日圆会否带领美元整体走势显着下挫！美国国务卿克里表示，美国政府并没有考虑国会不通过对敍利亚动武决议的可能性，因为此可能性微乎其微；换言之，美国对敍利亚动武可说是事在必行，但始终开战对金融市场是一个不利因素，故联储局会否考虑到美国可能开战对市场产生的负面冲击，因而决定不在本月收水，相信此可能性绝对不容抹煞！

如果真的出现上述情况，届时那已几可肯定，美元兑日圆将可录得较为巨大的跌幅。本周结束时，若美汇指数仍未能成功突破20周SMA的82.43关键阻力，大家便要对9月的美元走势有两手准备策略，暂不宜过分看好。(B09)