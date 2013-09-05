港报财经评论：中国巴郡看时局机会--信报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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中国巴郡看时局机会/习广思
在欧美超级低息政策下，联储局几乎成为全球央行，热钱非但主导金融市场的资金流向，亦左右经济的起落。眼下印尼饱受走资之苦，已开始波及经济增长，股汇市场再跌。印度央行终于入市阻止卢比贬值，但干预只能短暂有效，央行没有加息本钱，其最新PMI跌穿50，经济急速恶化。印尼央行行长抱怨，美国退市欠缺透明度，令新兴国家难以执行货币政策。这虽是事实，却早在QE推出时已是众所周知的，印尼央行现在抱怨为时已晚。新兴市场最坏时刻是否已过？各国有不同情况。对中国来说，或者是；对印尼及印度来说，恐怕只是开始而已。这些弱国市场，坏时光恐怕未过去呢。
美国参议院初步通过有限制向敍利亚动武，地缘政治风险再升温，港股遇上抽水潮，反弹势头又再遏一遏。美银沽建行 逾百亿港元成交上板，恒指开市曾跌逾250点，但A股及中资金融股走势靠稳，未受配股消息拖累，恒指跌幅收窄，收报22,326点，下跌68点，暂时守住150天线。大市成交额689亿港元，沽空比率7.8%。
恒指进进退退，依然走不出上下拉锯局面，22,500点仍是主要阻力水平，但中国内地A股及中资金融股回稳，成为大市主要支持，内险股更逆市上升。大市走势疲弱，但轮动情况持续。强势股动力减弱，尤其是早前一批见一年新高的股份，濠赌股如银娱 ，科网股如金山 ，内房股如世茂 及至有炒作的富智康 ，昨日早段强势而午后转弱，同一个特点是走势见超买。强势续强，股价转弱及调整成为吸纳机会。相反，弱势中资股续有追捧，周期股续炒作，玖纸 、鞍钢 、江铜 、中海集运 均见有资金炒作。
然而，现阶段是中资股蜜月期，大市偏稳下炒作停不了。苹果公布下星期发布新iPhone，瑞声 、舜宇光学 等设备股回升。TCL多媒体 与百度合推智能电视，股价急涨10%，连带上月分拆的通力电子 急升。中国内地乐视网上半年因推出超级电视，股价一度狂炒，投资者须谨记概念炒作见好要收。至于新能源股继续是市场焦点，金风 事先张扬第三季盈利上升，行业逐步走出困境，亦是政策利好板块，金风、中传动 可继续留意。(B03)
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美元随时反高潮/苏子
美国前晚公布的8月ISM制造业指数创2011年6月以来的最高水平，数据令市场相信联储局于本月收水的可能性上升；可惜对美元的利好作用只属昙花一现，美元兑日圆突破99.7的即市高位后，仅升至99.86便乏力再升，未能趁势挑战100心理关口，表现令不少美元看好的投资者大感失望。在知悉上述数据后，欧罗兑美元曾下试至100天及200天SMA所形成的支持区，但低位触及1.3136后便强力反弹。由于数据未能迫使汇价顺势跌破上述两条关键移动平均线支持，反映市场在明天美国公布8月就业报告前，主要是利用技术上的支持位及阻力位来短线炒作，似乎暂时无意动用大量资金来迫使汇价作出重大突破，但这却令人担心。
目前市场已有足够的心理准备美国联储局可能将于本月收水，故一旦明天美国公布的就业报告确认市场此预期时，但美元却仍乏力破关而上，结果令稍后美元或来个反高潮，9月大方向出现不升反跌的可能性将大幅提高，特别留意美元兑日圆会否带领美元整体走势显着下挫！美国国务卿克里表示，美国政府并没有考虑国会不通过对敍利亚动武决议的可能性，因为此可能性微乎其微；换言之，美国对敍利亚动武可说是事在必行，但始终开战对金融市场是一个不利因素，故联储局会否考虑到美国可能开战对市场产生的负面冲击，因而决定不在本月收水，相信此可能性绝对不容抹煞！
如果真的出现上述情况，届时那已几可肯定，美元兑日圆将可录得较为巨大的跌幅。本周结束时，若美汇指数仍未能成功突破20周SMA的82.43关键阻力，大家便要对9月的美元走势有两手准备策略，暂不宜过分看好。(B09)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。