港报财经评论：市底不俗，国指领航--经济日报9月5日

市底不俗，国指领航/林瑞芬

配股消息暂阻港股升势，但昨日港股跌势温和，似回调多于扭转升势，在中国渐靠稳大势下，这个大靠山渐成港股反覆向上之动力，国指走势胜恒指可作为标杆。大市成交昨报689.86亿港元，若扣除三只配股上板：旺旺 、信义玻璃 及建行 ，大市成交约只是518亿港元，沽压尚轻，市底不俗，相信配股潮未成风。周一及周二升市成交只得五百多亿港元，似挟淡仓，如是，昨日该是看淡的投资者最佳反攻之时机，恒指曾低见22,143，跌252点。然而，从恒指可迅速收窄跌幅至只跌68点完场，期指更没有下跌，又启示了周初之推升动力及实力确存在，后市反覆探高趋势渐成形，趁机要作针对性部署低吸优质股。

恒指昨收报22,326，回跌0.31%；国指则只回跌0.18%，收报10,233。技术分析而言，国指本周刚升抵近年初以来的下降轨，触技术阻力伺机抖抖，若一路强势守于9,700之上的话，最终突破下降轨的可能性较高。这对恒指走势也有相当的启示，观图，恒指同期下降轨阻力位在近23,000，后市若由国指领先突破下降轨，将预示恒指将成功突破22,500挑战23,000左右，即市而论，21,500为目前看好的投资者较强的防线。

8月中国内地股市表现胜于外围，反映在环球不确定性因素中，已有确定性因素获认同，这点就是中国内地经济回稳，令恒指在逼近降轨整固过后，谋向上机会略高。据德银认为，基于未来12个月每股盈利增长11%之预测下，MSCI中国指数之预测市盈率只为9.1倍，较历史平均为低。德银预期MSCI中国指数在今年余下时间有10-15%之潜在上升空间，主要是盈利增长复苏，令指数得以重估。

周内，花旗曾刊发报告，估最近或未来中国不断出台的改革措施，或令市场重估保障房、康健、IT及消费品等行业股份。立论于中国经济及股市回稳转强，中资股估值或得以重估，港股近期反覆趋升可望成形。途中，当然不会事事如意，外围因素的冲击顾虑重重，但若是在可控预期内，港股每次的回调就是收集良机，侧重盈利预见度高股份，内房股、铁路设备股均是首选。(B05)

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配股潮现，大市震荡/余少文

国企指数连升两日后，受到多只中资概念股配股拖累，昨日回吐，不排除续在大股东或策略性股东减持中资股，兼且叙利亚局势未明下，大市料维持震荡走势。中国内地股市个别发展，沪升深跌，国企指数则先低后高，全日一度跌165点，低见10,085点，最后只跌17点或0.2%，收报10,233点，仍有近40%主板H股逆市上升；而红筹指数跌17点或0.4%，收4,301点，成交额51亿港元。

大市回落，除了国指连升两日稍作回气外，美国仍要等国会批准才能攻打叙利亚，拖拖拉拉下自会添加市场不明朗因素。美国并没有如过去般迅速采取军事行动，或是要部署好量宽退市，然后才出手，以减轻退市所带来的冲击。只是攻打叙利亚一事拖拖拉拉，大市将踏入10月股灾月，难怪部分中资概念股出现公司、大股东或策略性股东配股等事情。

继同仁堂科技 在8月底配售5,239万股股份，集资12亿港元后，昨日更出现一日三股抽水现象，建设银行 策略性股东美银美林、信义玻璃 配股兼大股东趁机减持，以及统一企业中国 悉售中国旺旺 ，一周集资额合共超过140亿港元。

虽然同仁堂集资是用作一般营运资金，最低限度是公司提升资金用作发展，而不是套现离场。相反，美银美林减持建行虽是市场预期，但信义大股东公司配股而趁机减持，以及统一出售业务相近的旺旺的股份，悲观而言是对行业前景不看好才希望尽快套现。若然市场续出现抽水潮，再加上国指逼近阻力位牛熊分界线即250天线，对大市带来更不明朗因素，震荡在所难免。

不过，以个别股份而言，早前曾指出旺旺前景佳，只是现价估值偏高，并不建议高追，估不到统一随即悉售所持旺旺股份。但旺旺股价由上市至今反覆上升，目前支持位是9.5港元至10港元，若然失守这区域，小心股价有机会下试6港元至7港元水平，故持有旺旺的股民，要严守止赚蚀位。

至于美银美林悉售所持建行，乐观而言，是消除建行不明朗因素，因为美银美林一定会沽售建行股份，以便增加资本来符合美国监管要求，故出售股份只是时间而已，尽早出售股份反而是好事。(B03)