港报财经评论：市底不俗，国指领航--经济日报9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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市底不俗，国指领航/林瑞芬
配股消息暂阻港股升势，但昨日港股跌势温和，似回调多于扭转升势，在中国渐靠稳大势下，这个大靠山渐成港股反覆向上之动力，国指走势胜恒指可作为标杆。大市成交昨报689.86亿港元，若扣除三只配股上板：旺旺 、信义玻璃 及建行 ，大市成交约只是518亿港元，沽压尚轻，市底不俗，相信配股潮未成风。周一及周二升市成交只得五百多亿港元，似挟淡仓，如是，昨日该是看淡的投资者最佳反攻之时机，恒指曾低见22,143，跌252点。然而，从恒指可迅速收窄跌幅至只跌68点完场，期指更没有下跌，又启示了周初之推升动力及实力确存在，后市反覆探高趋势渐成形，趁机要作针对性部署低吸优质股。
恒指昨收报22,326，回跌0.31%；国指则只回跌0.18%，收报10,233。技术分析而言，国指本周刚升抵近年初以来的下降轨，触技术阻力伺机抖抖，若一路强势守于9,700之上的话，最终突破下降轨的可能性较高。这对恒指走势也有相当的启示，观图，恒指同期下降轨阻力位在近23,000，后市若由国指领先突破下降轨，将预示恒指将成功突破22,500挑战23,000左右，即市而论，21,500为目前看好的投资者较强的防线。
8月中国内地股市表现胜于外围，反映在环球不确定性因素中，已有确定性因素获认同，这点就是中国内地经济回稳，令恒指在逼近降轨整固过后，谋向上机会略高。据德银认为，基于未来12个月每股盈利增长11%之预测下，MSCI中国指数之预测市盈率只为9.1倍，较历史平均为低。德银预期MSCI中国指数在今年余下时间有10-15%之潜在上升空间，主要是盈利增长复苏，令指数得以重估。
周内，花旗曾刊发报告，估最近或未来中国不断出台的改革措施，或令市场重估保障房、康健、IT及消费品等行业股份。立论于中国经济及股市回稳转强，中资股估值或得以重估，港股近期反覆趋升可望成形。途中，当然不会事事如意，外围因素的冲击顾虑重重，但若是在可控预期内，港股每次的回调就是收集良机，侧重盈利预见度高股份，内房股、铁路设备股均是首选。(B05)
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配股潮现，大市震荡/余少文
国企指数连升两日后，受到多只中资概念股配股拖累，昨日回吐，不排除续在大股东或策略性股东减持中资股，兼且叙利亚局势未明下，大市料维持震荡走势。中国内地股市个别发展，沪升深跌，国企指数则先低后高，全日一度跌165点，低见10,085点，最后只跌17点或0.2%，收报10,233点，仍有近40%主板H股逆市上升；而红筹指数跌17点或0.4%，收4,301点，成交额51亿港元。
大市回落，除了国指连升两日稍作回气外，美国仍要等国会批准才能攻打叙利亚，拖拖拉拉下自会添加市场不明朗因素。美国并没有如过去般迅速采取军事行动，或是要部署好量宽退市，然后才出手，以减轻退市所带来的冲击。只是攻打叙利亚一事拖拖拉拉，大市将踏入10月股灾月，难怪部分中资概念股出现公司、大股东或策略性股东配股等事情。
继同仁堂科技 在8月底配售5,239万股股份，集资12亿港元后，昨日更出现一日三股抽水现象，建设银行 策略性股东美银美林、信义玻璃 配股兼大股东趁机减持，以及统一企业中国 悉售中国旺旺 ，一周集资额合共超过140亿港元。
虽然同仁堂集资是用作一般营运资金，最低限度是公司提升资金用作发展，而不是套现离场。相反，美银美林减持建行虽是市场预期，但信义大股东公司配股而趁机减持，以及统一出售业务相近的旺旺的股份，悲观而言是对行业前景不看好才希望尽快套现。若然市场续出现抽水潮，再加上国指逼近阻力位牛熊分界线即250天线，对大市带来更不明朗因素，震荡在所难免。
不过，以个别股份而言，早前曾指出旺旺前景佳，只是现价估值偏高，并不建议高追，估不到统一随即悉售所持旺旺股份。但旺旺股价由上市至今反覆上升，目前支持位是9.5港元至10港元，若然失守这区域，小心股价有机会下试6港元至7港元水平，故持有旺旺的股民，要严守止赚蚀位。
至于美银美林悉售所持建行，乐观而言，是消除建行不明朗因素，因为美银美林一定会沽售建行股份，以便增加资本来符合美国监管要求，故出售股份只是时间而已，尽早出售股份反而是好事。(B03)
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