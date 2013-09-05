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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--9月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：土地房屋是政治问题，民生思维必焦头烂额--明报                      
 港报社评：痛击旧楼维修黑“商”作业--星岛日报                                
 港报社评：排名升级靠基建，香港发展存隐患--信报                              
 港报社评：九肚地遇冷，豪宅后市恐看淡--经济日报                              
 港报社评：习近平访中亚四国的战略意义--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国巴郡看时局机会--信报9月5日                                
 港报财经评论：市底不俗，国指领航--经济日报9月5日                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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