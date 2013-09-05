《港报快速浏览》--9月5日报摘,社评及财经评论****

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》－信报 《香港报摘》－经济日报 《香港报摘》－其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：土地房屋是政治问题，民生思维必焦头烂额--明报 港报社评：痛击旧楼维修黑“商”作业--星岛日报 港报社评：排名升级靠基建，香港发展存隐患--信报 港报社评：九肚地遇冷，豪宅后市恐看淡--经济日报 港报社评：习近平访中亚四国的战略意义--文汇报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：中国巴郡看时局机会--信报9月5日 港报财经评论：市底不俗，国指领航--经济日报9月5日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。