《香港已公布新股发行上市日程表》--9月5日

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透香港9月5日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一览 表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ----------------------------------------------------------------------------------------- *9/5-10 天喔国际 5 15-15.75 3-3.15 9/17 德意志和汇丰 9/2-5 利福地产 0.836 1.5-2.03 1.8-2.43 9/12 法国巴黎和百德能 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/20-25 耐世特 7.2 18.3-25.2 2.54-3.5 押后 中银国际和摩根大 通 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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