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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 09:46 BJT

芝加哥期市：大豆价格微升，因前日大跌后获得低接买盘

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 644.25 -2.00 -0.31% 656.32 41

CBOT玉米 467.00 -2.50 -0.53% 471.36 45

CBOT大豆 1358.75 6.25 +0.46% 1264.29 56

CBOT稻米 $15.68 -$0.01 -0.03% $15.36 44

美国原油 $107.47 $0.24 +0.22% $106.27 51

汇率

欧元/美元 $1.320 -$0.001 -0.08%

美元/澳元 0.916 -0.001 -0.08%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 徐文焰/张若琪 戴素萍/王翔琼)

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