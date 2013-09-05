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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 09:41 BJT

澳洲数据：7月经季调商品/服务贸易收支为逆差7.65亿澳元

路透悉尼9月5日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲7月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差7.65亿澳元，路透调查预估为收支平衡。

7月经季节调整后商品/服务出口较前月持平，进口增加4%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

7月

整体出口 26.202

整体进口 26.967

商品与服务贸易收支 逆差0.765

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 徐文焰；; 审校 隋芬)

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