索尼发布新款智能手机Xperia Z1

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月4日 - 索尼 周三发布名为Xperia Z1的新款智能手机，该公司正努力成为排在三星 和苹果 之后的全球第三大智能手机企业。

索尼执行长平井一夫在柏林召开的新闻发布会上称，Xperia Z1将于9月上市。

“Xperia Z1完整呈现了索尼必须要提供的东西，”平井一夫说。美国对冲基金经理Daniel Loeb之前向平井一夫施压，要求分拆索尼以振兴其电子业务。

Xperia Z1具有防水功能，搭载5英寸显示屏，拥有2,070万像素后置摄像头。

索尼没有宣布Xperia Z1的零售价，亦未透露合作运营商。

该公司的目标是击败中国华为和中兴通讯 以及韩国LG电子 的挑战，以确保其在全球智能手机市场第三的位置。根据Gartner数据，三星和苹果共约占据全球智能手机销量过半份额。

索尼周三还发布了两款智能手机镜头，这两款镜头分别配有1,820万和2,020万像素传感器，可通过适配器用于其他多款智能手机。(完)