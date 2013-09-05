索尼发布新款智能手机Xperia Z1

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月4日 - 索尼 周三发布名为Xperia Z1的新款智能手机，该公司正努力成为排在三星 和苹果 之后的全球第三大智能手机企业。
索尼执行长平井一夫在柏林召开的新闻发布会上称，Xperia Z1将于9月上市。
“Xperia Z1完整呈现了索尼必须要提供的东西，”平井一夫说。美国对冲基金经理Daniel Loeb之前向平井一夫施压，要求分拆索尼以振兴其电子业务。
Xperia Z1具有防水功能，搭载5英寸显示屏，拥有2,070万像素后置摄像头。
索尼没有宣布Xperia Z1的零售价，亦未透露合作运营商。
该公司的目标是击败中国华为和中兴通讯 以及韩国LG电子 的挑战，以确保其在全球智能手机市场第三的位置。根据Gartner数据，三星和苹果共约占据全球智能手机销量过半份额。
索尼周三还发布了两款智能手机镜头，这两款镜头分别配有1,820万和2,020万像素传感器，可通过适配器用于其他多款智能手机。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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