全球金市：黄金微升但低于关键价位，因美国数据向好打压其吸引力

美国期金 涨3美元，报每盎司1,393.00美元。

美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚实施军事打击，并在周三通过了第一关。授权提案在参议院外交关系委员会表决通过，但仅仅是勉强过关，突显了美方的谨慎态度。

周三公布的美国8月汽车销售数据好于预期，而周五将发布市场密切关注的就业数据。这一系列向好数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本月稍晚开始缩减购债规模的预期。

随着印度海关部门阐明新规定，黄金买家周三重新开始进口黄金，标志着在进口中断六周后，这个全球最大黄金买家重返黄金市场，且威胁到政府支撑卢比汇率的努力。(完)

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