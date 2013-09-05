全球金市：黄金微升但低于关键价位，因美国数据向好打压其吸引力

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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美国期金 涨3美元，报每盎司1,393.00美元。
美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚实施军事打击，并在周三通过了第一关。授权提案在参议院外交关系委员会表决通过，但仅仅是勉强过关，突显了美方的谨慎态度。
周三公布的美国8月汽车销售数据好于预期，而周五将发布市场密切关注的就业数据。这一系列向好数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在本月稍晚开始缩减购债规模的预期。
随着印度海关部门阐明新规定，黄金买家周三重新开始进口黄金，标志着在进口中断六周后，这个全球最大黄金买家重返黄金市场，且威胁到政府支撑卢比汇率的努力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。