《中港股分析》后蒋洁敏时代 中石油调整前进方向

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港9月4日（记者 朱球） - 中石油 超大手笔支出的日子可能已经结束，正努力摆脱蒋洁敏时代的后续影响。曾任中石油董事长的蒋洁敏因涉嫌严重违纪，目前正接受当局调查。

中石油官员和行业专家称，2013年中石油的资本支出可能下降。倘若如此，这将是中石油2000年在香港和纽约上市以来首次年度资本支出下降。

中石油是全球市值第三大的石油企业。中石油官员称，该公司仍在寻求收购目标，但将更加精挑细选，专注于大规模、高品质的项目。

一位参加过中石油新管理层战略简布会的中石油官员透露，新管理层和蒋洁敏时代截然不同，蒋洁敏时代的中石油疯狂花钱，在国内外进行了很多从经济学角度看不划算的收购。该官员不愿具名。

中石油发言人毛泽锋拒绝对该公司海外项目的品质置评，但称以前的收购项目主要是基于获得资源保障以及扩大公司国际版图的考虑。

中国官媒周日报道称蒋洁敏涉嫌严重违纪，正接受组织调查。此前有消息称上市公司中石油三名高管及其母公司一名高管被调查。

蒋洁敏从2006年底至今年初执掌中石油及其母公司中石油集团，期间中石油的资本支出由2007年的1,816亿元人民币，大幅上升至去年的3,525亿元。

资本支出急剧上升，可能一定程度上反映出全球石油行业的成本上升，以及为解决旗下大庆油田等老油田产量下降所导致的额外资源需求，但有批评人士指出，中石油在炼油和石化业务方面投资过大，影响了油气勘探和生产方面的发展。

中石油新管理层迅速调整方向，新总裁汪东进8月底对媒体和投资者表示，公司将更强调获利为导向，进入新的发展阶段。

汪东进称，中石油迫切需要将发展质量和获利放在核心位置，重点不再是单纯扩大规模。但他未具体说明会采取哪些措施来提高盈利能力。

一些观察人士怀疑中石油作为中国主要的石油生产企业能否作出实质性改变，但也有观察人士相信新管理层正带领该公司走上正确轨道。

“今年（中石油）资本支出可能持平或下降，这是在正确的方向前进。”贝恩斯坦研究公司（Bernstein Research）驻香港资深分析师Neil Beveridge说。

今年上半年中石油资本支出下降3.1%至1,082亿元人民币，炼油和化工项目支出下降52%，而上游支出增加了11%。

蒋洁敏在任时，中石油及其母公司进行了一系列大宗海外并购，包括今年3月以42.1亿美元收购莫桑比克一个外海气田的股权。蒋洁敏曾表示，到2015年，中石油集团产出的一半将来自海外，目前约为40%。

目前不清楚中石油是否仍追寻蒋洁敏的前述目标，但两位消息人士透露，中石油高管目前认为公司在一些并购项目中可能过于激进了，包括收购高成本的非常规能源资产，如加拿大油砂和页岩气资产以及澳大利亚煤层气项目。其中一名消息人士指出，中石油过去“鲁莽地”追求增长。

消息人士称，中石油仍在寻求大宗收购目标，包括埃克森美孚 在伊拉克West Qurna-1油田的部分权益，但中石油的风险偏好已削弱。

但即便中石油致力于提高股东回报，这也得是个长期过程，毕竟该公司规模庞大。

分析人士预计中石油未来几年将削减炼油、石化和管道领域的支出，将更多资源投入到能源勘探和生产方面。炼油、石化和管道领域是资本密集型业务，且盈利能力较低。

中石油过去一年通过与国内机构成立合资企业，出手一些管道资产，由此筹得约900亿元人民币资金，未来可能会在管道、炼油和石化领域进行更多的类似操作，以控制支出并提升盈利能力。

麦格理（Macquarie）亚洲油气研究主管James Hubbard说：“这就好比一艘巨型油轮，要改变航线是需要时间的。”（完）