重发-中国新债：国开行下周二招标发行两期Shibor浮息债，至多200亿元

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(10日)招标发行今年第41、42期Shibor基准浮息金融债，期限分别为三年和五年，总量各不超过100亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次发行的两期新债，利率基准为9月9日的3个月Shibor5日均值，债券固定面值，均采用单一利差（荷兰式）招标方式；两期债均按季付息，债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年为0.10%；各品种均无兑付手续费。
公告并指出，上述两期债招标时间为9月10日10:00-11:00,缴款日和起息日为9月12日，分销期为9月11日-9月12日，上市日为9月18日。
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化，发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利，发行人对本期债券保留增发权利。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。该行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债"，期限包括一年，三年，五年，七年和10年五期固息债。每批发行规模基本为300亿元。国开行隔周对首次发行的各品种进行增发，一般以三个月为一个周期。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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