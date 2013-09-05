重发-中国新债：国开行下周二招标发行两期Shibor浮息债，至多200亿元

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路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(10日)招标发行今年第41、42期Shibor基准浮息金融债，期限分别为三年和五年，总量各不超过100亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次发行的两期新债，利率基准为9月9日的3个月Shibor5日均值，债券固定面值，均采用单一利差（荷兰式）招标方式；两期债均按季付息，债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年为0.10%；各品种均无兑付手续费。

公告并指出，上述两期债招标时间为9月10日10:00-11:00,缴款日和起息日为9月12日，分销期为9月11日-9月12日，上市日为9月18日。

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化，发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利，发行人对本期债券保留增发权利。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。该行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债"，期限包括一年，三年，五年，七年和10年五期固息债。每批发行规模基本为300亿元。国开行隔周对首次发行的各品种进行增发，一般以三个月为一个周期。(完)

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