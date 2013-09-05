日本股市：日经指数持稳静待重大事件，汽车类股表现优异

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透东京9月5日 - 日股日经指数周四早盘持稳，投资者还在等待本周的重要事件，包括美国公布非农就业报告和东京申办2020年夏季奥运会的结果；而汽车类股表现优异，因美国汽车销售强劲。
日经指数 早盘中持平于14,054.05，开盘后曾升至14,140.20点的8月7日以来高位。该指数盘中一度跌至平盘下方。
“强劲的美国汽车销售数据再度提升市场对经济的信心，也增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将开始缩减购债规模的预期，”Nissay资产管理的股票分析师Isao Kubo指出。“市场氛围谨慎。”
东征股价指数 亦持平报1,156.55点。
日本央行周四料将维持政策稳定，因数据表明刺激政策正在起效。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。