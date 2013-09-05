日本股市：日经指数持稳静待重大事件，汽车类股表现优异

路透东京9月5日 - 日股日经指数周四早盘持稳，投资者还在等待本周的重要事件，包括美国公布非农就业报告和东京申办2020年夏季奥运会的结果；而汽车类股表现优异，因美国汽车销售强劲。

日经指数 早盘中持平于14,054.05，开盘后曾升至14,140.20点的8月7日以来高位。该指数盘中一度跌至平盘下方。

“强劲的美国汽车销售数据再度提升市场对经济的信心，也增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将开始缩减购债规模的预期，”Nissay资产管理的股票分析师Isao Kubo指出。“市场氛围谨慎。”

东征股价指数 亦持平报1,156.55点。