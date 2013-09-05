更新版 1-中国经济：唐山曹妃甸政府平台获批发新债，称陷入债务危机的担心多余--消息

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 唐山曹妃甸政府平台获批发行25亿元企业债--消息
* 此前媒体称其有债务危机之忧
* 中国政府近日频繁表态地方债可控 (新增更多内容和背景)
路透上海9月5日 - 在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。
两位消息人士周四引述看到的文件表示，区属的曹妃甸发展投资集团25亿元人民币企业债，已通过国家发改委财经司的审批，目前上报人民银行进行会签手续。
以地方政府融资平台为主体的地方债务，近年来规模快速膨胀，引发境内外广泛关注，但中国政府看法相对乐观。最新的消息是，继近日国家主席习近平强调地方政府债务处于可控范围之内后，财政部长楼继伟再发声支撑信心。
楼继伟周三接受新华社采访时表示，中国地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。目前正在加强与一些地方政府沟通，审计署也在进行新一轮债务审计。
曹妃甸工业区隶属河北省唐山市，于2003年启动开发建设，规划面积380平方公里。其早期用于基础设施开发的巨额投入，正逐步迎来偿债高峰期，
消息人士称，曹妃甸资金投入主要用于基础设施和产业集聚，前者投入超过千亿元，由政府和企业共同参与，后者投入两千亿元，全部由业主投入。
在曹妃甸区基础设施投入的千亿资金中，政府投入占到半数左右，截至目前曹妃甸工业区管理单位的贷款余额为390.6亿元人民币。
曹妃甸政府表示，从分年度资金收支测算情况看，到2016年曹妃甸工业区可实现资金收支平衡并步入良性循环。
唐山曹妃甸发展投资集团成立于2007年7月，系曹妃甸工业区国有独资公司，承担该区基础设施建设投融资及城市运营职能，行业涉及房地产、旅游酒店、物流、铁路、建筑等多个领域。(完) (发稿 李宏薇/丁淑琴； 审校 屈桂娟)
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