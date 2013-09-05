台湾汇市：台币兑美元盘初随韩元走升且成交量增，外资少量汇入

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月5日 - 台币兑美元 周四盘初随着韩元走升。交易商表示，亚币连袂走强，盘初外资也有少许汇入，不过在29.700附近也看得到一些进口商的美元买盘。
他们表示，台币今日是否能够突破29.705的高位，端视韩元兑美元的走强幅度。也不排除尝试突破29.700这个整数关卡。
至于央行的动态，一位小型外商银行交易员表示，〞台币价位还算稳定，央行短期内应该不会有什么太大的动作。〞
若以本地时间10:16的成交来看，9月以来韩元兑美元升值1.58%，台币则是升值0.82%。8月30日韩元兑美元收盘价是1,109.42；台币兑美元收盘价是29.983。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘时再度扩大，其中指标一个月期报-0.100/-0.085，上日收在-0.085/-0.065。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.71-29.75，上日在29.75-29.83，上日尾盘央行作价，收盘价为29.885。
本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.42角报29.743。
交易员观察市场最新动态：
* 台股 盘初升升0.46%报8,120.55点
* 本地时间上午10:07时，韩元兑美元 成交在1,092.10，较上日收盘1,093.77走升
* 出口商在29.76附近高挂美元卖盘
* 本地时间上午09:50时，台北外汇交易中心成交量1.60亿美元，上日约为0.74亿
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.70-29.76
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