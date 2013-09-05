台湾汇市：台币兑美元盘初随韩元走升且成交量增，外资少量汇入

路透台北9月5日 - 台币兑美元 周四盘初随着韩元走升。交易商表示，亚币连袂走强，盘初外资也有少许汇入，不过在29.700附近也看得到一些进口商的美元买盘。

他们表示，台币今日是否能够突破29.705的高位，端视韩元兑美元的走强幅度。也不排除尝试突破29.700这个整数关卡。

至于央行的动态，一位小型外商银行交易员表示，〞台币价位还算稳定，央行短期内应该不会有什么太大的动作。〞

若以本地时间10:16的成交来看，9月以来韩元兑美元升值1.58%，台币则是升值0.82%。8月30日韩元兑美元收盘价是1,109.42；台币兑美元收盘价是29.983。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘时再度扩大，其中指标一个月期报-0.100/-0.085，上日收在-0.085/-0.065。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.71-29.75，上日在29.75-29.83，上日尾盘央行作价，收盘价为29.885。

本地时间10:06时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.42角报29.743。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘初升升0.46%报8,120.55点

* 本地时间上午10:07时，韩元兑美元 成交在1,092.10，较上日收盘1,093.77走升

* 出口商在29.76附近高挂美元卖盘

* 本地时间上午09:50时，台北外汇交易中心成交量1.60亿美元，上日约为0.74亿

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.70-29.76

最新相关报导链接：

* 美国经济：以“温和至适度的”步伐成长，支持撤回刺激举措--褐皮书

* 美国经济：明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔再度呼吁出台更多刺激政策

* 中东情势：美国对叙利亚动武授权提案在参议院过第一关，但仍面临阻力