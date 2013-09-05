《全球主要央行动态》--9月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月29日-9月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美联储应关注自己对经济的预测，并决定给予经济更多政策支持。在距离美联储召开政策会议还有两周之际，柯薛拉柯塔发表讲话重申其长期秉持的立场，即美联储“应该给经济提供更多刺激政策，而不是减少。”外界大多预期美联储在是次政策会议上可能削减量化宽松政策规模。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储应该在9月会议上开始减少抵押支持债券(MBS)的购买规模。拉克尔表示，自从去年美联储公布最新公债购买刺激政策以来，美国就业市场前景已经明显改善，满足美联储设定的缩减购债先决条件。。

**欧洲**

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，基于经济成长疲软且不确定性偏高，主要央行已经利用前瞻性指引，向市场保证利率将在低水位维持一段时间 。诺沃特尼表示，只要通胀预期持稳，金融市场就不必期待欧洲央行在可预见的未来会调高利率。他并表示，新兴市场的动荡迄今为止并未对欧元区产生直接影响，但不能说以后也一定不会有影响。

欧洲央行执委亚斯穆森表示，欧洲央行应该拥有专属权力，可决定欧洲哪些银行已不适合生存，应该予以处置。亚斯穆森指出，设立单一的处置机制，重要性不亚于成立单一的监管机构；欧洲央行即将负起银行监管机构的责任。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行的直接货币交易(OMT)计划并非只是空话，而是必要时随时可以启动。“OMT不只是说说而已，欧洲央行已经做好采用该措施的充分准备，”科尔还称，为OMT设限将会削减其效力，并使得欧洲央行更难保证完成维持物价稳定的任务。

科尔表示，欧洲央行正密切关注货币市场利率，且将确保这些利率不会过度上涨。科尔在接受报纸Dagens Industri访问时表示，“我们正在密切注意情势发展，将会确保货币市场利率维持在合理水准。”科尔并指出，欧元区经济复苏可能相当迟缓。

瑞士央行总裁乔丹表示，央行的瑞郎汇率上限仍是需要的，因在当前环境下，无法排除瑞郎会突然走强。乔丹称只要有必要，将一直维持瑞郎汇率上限 。瑞士央行副总裁丹亭也表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估，因有越来越多的迹象显示，其刺激政策的作用正在扩大。一如外界广泛预期，日本央行一致投票决定维持以每年60-70兆(万亿)日圆速度扩大基础货币的承诺 。

对于市场上有人呼吁日本央行采取进一步货币刺激，以缓解明年消费税上上调可能带来的痛苦，央行审议委员森本宜久进行了驳斥，称经济走势与央行预估一致。“内需坚稳，尽管不确定性仍存，但国外经济正在好转，”森本宜久称。

日本央行审议委员森本宜久表示，美联储退出刺激政策前，如果资金从新兴市场退潮的速度加快，那么全球经济可能受创。他也暗示日本政府需要按照原定计划以两阶段提高消费税，藉此努力整固财政，否则将面临严酷的市场反击。

**中国**

中国央行副行长易纲在东盟论坛上表示，当前发达经济体量化宽松政策有退出预期，已引发了新兴市场国家金融市场波动等问题，这就尤其需要各国联合应对。易纲称，中国人民银行愿意为东盟国家货币当局和其他机构投资于中国债券市场和资本市场提供便利。

中国央行副行长胡晓炼称，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。同时，利率及汇率市场化、金融市场广度和深度增强及国际化等，对成立金融监管协调机制提出要求，这一机制将加强货币政策和金融监管政策之间的协调、促进金融监管政策与法律法规之间的协调。

**澳洲**

澳洲央行维持指标利率在2.5%的纪录低点不变，符合外界的普遍预期，因为上次降息刚过一个月，且距离澳洲全国大选只剩几天。与此同时，经济数据乏力维持了央行进一步降息的可能性。澳洲央行总裁史蒂文斯亦重申，他希望看到澳元贬值。4月以来澳元已累计贬值15%，提振了出口获利，也降低了制造业的竞争压力。

**加拿大**

加拿大央行维持指标利率在1%不变，一如市场预期，但央行表示加拿大经济全面恢复的关键因素:出口和企业投资的增强所需时间要较预期的更长。加拿大央行在声明中表示，央行维持其模糊的升息倾向，暗示央行离升息还有一段长时间。

**其他**

印尼央行上调指标利率及隔夜存款利率各50个基点，以稳定卢比汇率。一如部分分析师预期，印尼央行上调指标利率50个基点至7.0%，还上调隔夜存款利率(FASBI)50个基点至5.25%。