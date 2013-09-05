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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 10:45 BJT

中国央行：同业业务快速增长对货币政策和金融风险防范带来新挑战

路透北京9月5日 - 中国央行副行长胡晓炼周四称，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。

她在北京举行的金融街论坛上并称，有机构借助同业业务转移表内贷款，同时规避对信贷总量和信贷投向的管理要求；同业业务资产负债期限错配的问题在一些机构比较突出，是造成流动性风险的一个隐患。

同时，利率及汇率市场化、金融市场广度和深度增强及国际化等，对成立金融监管协调机制提出要求，这一机制将加强货币政策和金融监管政策之间的协调、促进金融监管政策与法律法规之间的协调。

该机制还将对加强维护金融稳定和防范化解系统性、区域性的金融风险进行协调，强化交叉性金融产品跨市场金融创新的协调，并加强金融信息共享和金融业综合统计体系建设。

国务院上月同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。 (完) (发稿 谢衡/张胜男；撰写 李然; 审校 张喜良)

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