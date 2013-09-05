台湾股市：早盘受苹果供应商等涨势带动走高，宏达电继续下挫

路透台北9月5日 - 台湾股市周四早盘上涨0.5%，受苹果供应商 涨势带动。苹果料将于下周在美国发布最新款iPhone。

动态随机存取记忆体(DRAM)制造商的涨势也助推大盘，南亚科技 升7%涨停。在韩国企业SK Hynix 由于起火事故暂停中国工厂的运转后，DRAM晶片价格大涨。

为苹果供应部件的企业股价上涨，其中触控面板生产商寰鸿 升3.4%，手机照相镜头生产商大立光电 升0.4%。

至0200GMT，加权股价指数 上涨至8,121.01点，上日收平。