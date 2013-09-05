台湾股市：早盘受苹果供应商等涨势带动走高，宏达电继续下挫

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月5日 - 台湾股市周四早盘上涨0.5%，受苹果供应商 涨势带动。苹果料将于下周在美国发布最新款iPhone。
动态随机存取记忆体(DRAM)制造商的涨势也助推大盘，南亚科技 升7%涨停。在韩国企业SK Hynix 由于起火事故暂停中国工厂的运转后，DRAM晶片价格大涨。
为苹果供应部件的企业股价上涨，其中触控面板生产商寰鸿 升3.4%，手机照相镜头生产商大立光电 升0.4%。
至0200GMT，加权股价指数 上涨至8,121.01点，上日收平。
智能手机厂商宏达电 重挫6.6%，在昨日大跌7%后延续跌势。宏达电此前公布8月营收较上年同期下滑45%(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。