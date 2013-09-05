《综述》美联储是否削减量化宽松规模的不确定性挥之不去

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
“这些预测表明，FOMC未能向经济提供足够的政策刺激，”他在威斯康辛大学讲话时称。
柯薛拉柯塔并没像此前多次呼吁进一步宽松政策时那样，重申美联储应该维持低利率直至失业率降至5.5%，而非现有的6.5%门槛。但他也未暗示已经放弃该立场。
关于他自己的经济预测，柯薛拉柯塔称他预计，在通胀率维持在2%附近的情况下，美国失业率将在未来五年内跌至5.2%到6.0%之间的水平。
他表示，届时较现在会有更多美国人获得就业，但可能不会像2007年景气时期那么多，因为整体人口正在老龄化。
根据美联储的轮值机制，两人今年对政策都不具投票权。不过，柯薛拉柯塔明年将重获投票权，而威廉姆斯则要等到2015年。
与此同时，美联储发布的褐皮书称，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。
周三发布的褐皮书报告显示经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。 (完) (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)