版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 11:04 BJT

《综述》美联储是否削减量化宽松规模的不确定性挥之不去

“这些预测表明，FOMC未能向经济提供足够的政策刺激，”他在威斯康辛大学讲话时称。

柯薛拉柯塔并没像此前多次呼吁进一步宽松政策时那样，重申美联储应该维持低利率直至失业率降至5.5%，而非现有的6.5%门槛。但他也未暗示已经放弃该立场。

关于他自己的经济预测，柯薛拉柯塔称他预计，在通胀率维持在2%附近的情况下，美国失业率将在未来五年内跌至5.2%到6.0%之间的水平。

他表示，届时较现在会有更多美国人获得就业，但可能不会像2007年景气时期那么多，因为整体人口正在老龄化。

根据美联储的轮值机制，两人今年对政策都不具投票权。不过，柯薛拉柯塔明年将重获投票权，而威廉姆斯则要等到2015年。

与此同时，美联储发布的褐皮书称，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。

周三发布的褐皮书报告显示经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。 (完) (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐