电子产业：三星和高通抢进智能表市场，因高阶手机趋于饱和

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透柏林/首尔9月4日 - 三星电子 和高通(Qualcomm) 周三公布智能表，抢进规模估计达500亿美元的“穿戴设备”市场，因高阶手机市场趋于饱和。
两家公司几近同时分别在柏林和圣地亚哥推出智能表，一些分析师立即质疑预期这些售价接近300美元的产品是否过于昂贵。
三星的Galaxy Gear智能表将作为其Galaxy智能手机的附件产品，配有小型萤幕，提供拍照、免持电话和即时讯息等基本功能。
高通所推出的“Toq”智能表，则能播放音乐和处理电话和讯息。这将是首款配备触控“Mirasol”彩色萤幕的智能手表，在明亮的阳光下也能轻松浏览萤幕。
高通此次推出的智能表，外界不认为算是热销商品，而是看成是为展现Mirasol萤幕的“参考”设计或装置，以期当各类穿戴设备上路时，该显示技术将可被广泛地采用。
三星则希望Galaxy Gear能够提高其各类安卓(Android)智能手机的吸引力，因三星正在力抗对手苹果 ，以保住霸主地位。
三星智能表推出的时间，碰巧是柏林IFA消费电子展开幕。此产品的推出也表明三星在创新上不只是苹果的快速追随者。苹果准备在下周推出新款iPhone，但尚未有任何穿戴式装置面世。
三星联席执行长暨行动事业主管申宗钧表示，“我相信这将成为全球最新的时尚标志产品。”
穿戴式装置的市场潜力庞大。根据瑞士信贷，2017年智能手表等可穿戴式装置的市场规模可能达500亿美元。
外界普遍认为苹果 和谷歌 也会推出穿戴式装置，分析师预期这是行动通讯热潮的新阶段。随着智能手机成长放缓，近几年这类穿戴式运算装置的研发速度加快。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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