台湾债市：指标10年公债殖利率早盘高档整理，多空分歧静待非农就业数据揭晓

路透台北9月5日 - 台湾10年期指标公债102/10 发行前交易殖利率周四早盘高档整理。交易员认为，尽管美国指标10年期公债殖利率周三续收扬，然10年券102/10殖利率开高触及前波盘中高位，就稍见少量空单回补，殖利率因此回落至1.74%附近高档整理。

交易员表示，随着美国非农就业数据公布时程逼近，台债成交量略显逐步萎缩，10年券102/10殖利率来到相对高档，市场追空意愿薄弱，令短线102/10殖利率在区间高位附近盘旋，静待进一步消息面指引，才能突破既有区间。

“ 没有方向，都做极短线!”一位大型金融机构交易主管说。

证券台债交易员指出，10年券102/10空单量昨日单日增加22亿来到65.5亿台币，增幅突然加速，因此早盘触及8月29日的前波盘中高位1.754%后，稍见少量空单回补，压抑殖利率回到1.74%附近稍做整理。

台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。

美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益率触及两年高位，因臆测美联储何时开始收紧政策。指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三亦称，今年稍后开始缩减购债规模，并在2014年中结束购债是“前进的最佳路径”。

早盘10:27为止，五年券102/2期公债暂无成交记录；102/10期公债的发行前交易成交48.5亿台币，交投较昨日同时段清淡。

交易员观察市场最新动态：

* 多空看法分歧，台债10年券102/10殖利率早盘高档整理。

* 周三10年券102/10空单量增至65.5亿台币，盘中稍见空单回补。

* 台债殖利率来到相对高档，市场交投趋于谨慎。

* 10年期公债和五年期公债主流券成交量较上日清淡。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.735-1.755%

本地时间10:29时最新报价：

*102/10期公债殖利率走跌0.68基点报1.7430%。

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