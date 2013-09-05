台湾债市：指标10年公债殖利率早盘高档整理，多空分歧静待非农就业数据揭晓

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月5日 - 台湾10年期指标公债102/10 发行前交易殖利率周四早盘高档整理。交易员认为，尽管美国指标10年期公债殖利率周三续收扬，然10年券102/10殖利率开高触及前波盘中高位，就稍见少量空单回补，殖利率因此回落至1.74%附近高档整理。
交易员表示，随着美国非农就业数据公布时程逼近，台债成交量略显逐步萎缩，10年券102/10殖利率来到相对高档，市场追空意愿薄弱，令短线102/10殖利率在区间高位附近盘旋，静待进一步消息面指引，才能突破既有区间。
“ 没有方向，都做极短线!”一位大型金融机构交易主管说。
证券台债交易员指出，10年券102/10空单量昨日单日增加22亿来到65.5亿台币，增幅突然加速，因此早盘触及8月29日的前波盘中高位1.754%后，稍见少量空单回补，压抑殖利率回到1.74%附近稍做整理。
台湾主计总处周四公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.79%，低于路透调查的年减0.3%。此为自2010年8月以来首见负成长，当时为年减0.47%。
美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益率触及两年高位，因臆测美联储何时开始收紧政策。指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周三亦称，今年稍后开始缩减购债规模，并在2014年中结束购债是“前进的最佳路径”。
早盘10:27为止，五年券102/2期公债暂无成交记录；102/10期公债的发行前交易成交48.5亿台币，交投较昨日同时段清淡。
交易员观察市场最新动态：
* 多空看法分歧，台债10年券102/10殖利率早盘高档整理。
* 周三10年券102/10空单量增至65.5亿台币，盘中稍见空单回补。
* 台债殖利率来到相对高档，市场交投趋于谨慎。
* 10年期公债和五年期公债主流券成交量较上日清淡。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.735-1.755%
本地时间10:29时最新报价：
*102/10期公债殖利率走跌0.68基点报1.7430%。
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