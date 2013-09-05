印度金融：海关厘清黄金进口规定，买家再度准备购金

路透孟买9月4日 - 随着印度海关部门阐明黄金进口新规，买家周三重新准备开始进口黄金，标志着这个全球最大黄金购买国在六周的进口空窗期后重返金市，但也可能威胁到政府支撑卢比汇率的努力。

约有0.25吨滞留孟买机场的黄金应会进入印度最大金市Zaveri Bazaar，该市场每日销售额近1,000万美元，珠宝商表示最快周四就会下新的进口订单。

“约250公斤滞留机场的黄金将释出。未来2-3天可望有新的交货，”全印宝石珠宝贸易联合会(All India Gems and Jewellery Trade Federation)主管Bachhraj Bamalwa称。

印度央行为帮助政府遏止推高经常帐赤字的黄金进口潮，7月22日时告知进口商，其购买的黄金中，20%必须再转为出口。但规则细节不完整，使得买家缩手转而仅动用之前的库存。

印度海关部门周三发布了央行对进口黄金要求的指导原则，阐明如何区分80%供国内使用、及监控20%的出口部分。

前述举措旨在提振出口，但也可能将进口控制到每月约30吨--约为均量的一半--让印度得以循序达成2012/13财年845吨的政府目标。

但由于雨季情况比预期要好，料使农村地区农户的可支配所得增加，因此今年稍后国内买盘可能激增。这些农户约占印度黄金需求的六成。(完)