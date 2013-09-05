印度金融：海关厘清黄金进口规定，买家再度准备购金

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透孟买9月4日 - 随着印度海关部门阐明黄金进口新规，买家周三重新准备开始进口黄金，标志着这个全球最大黄金购买国在六周的进口空窗期后重返金市，但也可能威胁到政府支撑卢比汇率的努力。
约有0.25吨滞留孟买机场的黄金应会进入印度最大金市Zaveri Bazaar，该市场每日销售额近1,000万美元，珠宝商表示最快周四就会下新的进口订单。
“约250公斤滞留机场的黄金将释出。未来2-3天可望有新的交货，”全印宝石珠宝贸易联合会(All India Gems and Jewellery Trade Federation)主管Bachhraj Bamalwa称。
印度央行为帮助政府遏止推高经常帐赤字的黄金进口潮，7月22日时告知进口商，其购买的黄金中，20%必须再转为出口。但规则细节不完整，使得买家缩手转而仅动用之前的库存。
印度海关部门周三发布了央行对进口黄金要求的指导原则，阐明如何区分80%供国内使用、及监控20%的出口部分。
前述举措旨在提振出口，但也可能将进口控制到每月约30吨--约为均量的一半--让印度得以循序达成2012/13财年845吨的政府目标。
但由于雨季情况比预期要好，料使农村地区农户的可支配所得增加，因此今年稍后国内买盘可能激增。这些农户约占印度黄金需求的六成。(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
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