《专栏》新发债券对国债期货定价影响重大

（作者为路透特邀撰稿人,文章仅代表本人观点）

撰稿 王华

如果告诉你有一只还没有“出生”的债券，就已对市场产生了重大影响，你信么?对于马上要上市的国债期货，新发债券就能起到如此举足轻重的作用。

国债期货的价格实际上反映的是其对应的CTD（最便宜可交割券）的价格，准主力合约TF1312合约的可交割券总共有20到30只，考虑到大部分旧债都不具有流动性，仅考虑新券的话，期限接近7年的国债130015（2013年记账式附息（十五期）国债）可为其CTD券，TF1312的定价就应跟随130015走。

虽然现在的CTD是130015，不意味着到交割时依然是它。因为中国的国债是定期发行的，如果未来发行一期更接近7年的国债，那么这个新发国债更可能会是新的CTD。同样以TF1312为例，在10月16日新发7年国债之前，其CTD是7月份发行的130015，当10月份新发7年期国债之后，其CTD就应该是10月份新发的这一只新国债。

问题来了，一旦CTD发生变化，空方可选新的更优的CTD用于交割，这个选择权是可以定价的，它被称作CTD质量期权。然目前市场关注其不多，预期随着机构的入市，国债期货定价更有效后，市场可能会更加关注质量期权的价值。

在10月16日之前，虽然此时新的7年国债还没有发行，但大家预期新发行一事是“板上钉钉”（中国国债的发行计划多为年初定好，2013年的7年期国债在1、4、7、10月各会新发一期，其它月份则会续发最新一期），投资者会选择目前的CTD 130015还是参考未来才会发行的新7年期国债来定价呢？可以根据相似期限的国债对新发7年期国债进行估价，进而推导国债期货对应的价格，这个价格应该比130015定出来的价格略低，根据我们的估算，价差在0.1元左右。

从仿真交易的情况来看，市场甚少反映这一问题，但这主要是由于仿真交易与现货偏离较大，基差波动剧烈，这一问题即使在定价上有反应，也被基差问题掩盖了。

这个问题在欧美市场上其实已经被广泛的讨论过了，由于空方拥有选择交割哪一只国债现券的权利，多方只能接受，当市场环境发生变化时（如上述新发的7年期国债），CTD发生变化，空方就可以选择新的更优的CTD用于交割，降低交割成本。这是空方的一个权利，这个权利是可以定价的，它被称作CTD质量期权。

在目前的市场环境下，该期权的价值通过建模估计大概也在0.1元左右。当然，在目前基差波动剧烈的市场环境下，该期权价值并不明显，后续随着机构的入市，基差收敛情况转好，国债期货定价更有效后，市场可能会更加关注该期权的价值。

中金所周四公布首日挂牌基准价，由于首日涨跌停板限制是涨跌幅4%，首日交易由于机构均尚未入场，因此基差波动可能较大，由于目前债市的熊市尚未完全走完，总体谨慎偏空。

**需优化传统套保方式**

选择好CTD，机构就可以进行国债期货的套期保值，进而对冲利率风险了，但不少投资者发现按传统套期保值方法用国债期货对冲利率，效果并不尽如人意，笔者建议套保时应着重考虑收益率曲线变动问题。

传统套期保值的基本原理是通过计算国债期货的基点价值（BPV）然后购买合适的期货手数，使得与债券现券组合的BPV恰好相当。

但这一方法落到实处时效果并不好，其主要缺陷是没考虑到利率曲线的斜率变化问题。中国国债期货的CTD是7年期左右，即它反映7年期利率较多，如果现券组合期限也恰好在7年左右，套保还不太受到影响；但若离7年较远，则问题会比较严重。

举例说保险公司常见的债券组合到期期限一般都很长，平均能达15年左右，如果用反映7年期利率的国债期货来对冲这种长期限的组合，就存在一个利率曲线斜率变动（7年期利率和15年期利率变化幅度不一致）导致套保效果差，市场告诉我们，7年利率和15年利率间确实也并处完全平行变动关系中。

若是欧美市场，有多种不同期限的国债期货品种可供选择，上述问题自会简单，只需选择距离债券现券组合期限较近的品种来进行套保即可。

但中国目前初期上市仅一个国债期货品种，只能反映7年期利率变动。套保面临状况会更复杂，建议使用收益率曲线beta的方法来解决这一问题。利用利率波动率和期限之间存在的反向相关性来调整套保的水平，从而优化套保结果。

举一个实例：约30亿的债券组合，其平均期限大概在15年左右，如采用传统套保方式操作需卖空6,000手国债期货合约，套保效果也不好，考虑收益率曲线beta后，实际套保手数只需4,500手左右，套保效果也大为提高。

(作者系银河期货固定收益部总经理王华，联系方式wanghua_qh@chinastock.com.cn)