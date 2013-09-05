更新版 1-中国央行：同业业务激增扰动M2，需加强货币政策与监管政策间协调

* 同业业务激增给货币政策和风险防范添挑战

* 同业业务加剧存款波动及对M2产生扰动

* 需加强货币政策和监管政策间的协调 (新增细节)

路透北京9月5日 - 近两年中资银行同业业务风头正劲，中国央行副行长胡晓炼为这一势头敲响警钟，她表示一些机构同业业务资产负债期限错配问题较突出，是造成流动性风险的隐患之一，快速增长的同业业务对货币政策的实施和金融风险的防范都带来了新的挑战。

胡晓炼周四在北京举行的金融街论坛上称，目前，同业业务已成为金融机构管理流动性、整合有效资源、增加收益的重要渠道。但同业业务加剧存款波动及对M2产生扰动，需加强货币政策和金融监管政策间的协调。

“有机构借助同业业务转移表内贷款，同时规避对信贷总量和信贷投向的管理要求，还有的机构借助同业业务做大表内存款，应对存贷比的考核以及内部考核的要求，”胡晓炼称，这些加剧了特定时点存款市场的波动，并对M2(广义货币量)产生扰动。当下需加强货币政策和金融监管政策间的协调。

她在会上并称，中国的经济持续平稳发展是金融稳定的基础和前提。货币政策作为保持经济平稳增长的中央宏观调控工具，要求金融监管与之相互协调，这样才能够发挥出预期的政策效益。

胡晓炼报出一组数据:今年以来，金融机构的同业业务发展迅速，2010年6月到2013年6月的四年间，金融机构同业资产余额年均增长是32.7%，比同期贷款余额年均增速快了17.6%。同业往来的负债余额年均增长24.4%，比同期存款余额年均增长快了10%。

招商证券数据显示，中资银行上半年整体同业资产规模为10.8万亿元，一季度银行同业业务风头正劲，二季度则受政策监管强化和流动性冲击影响，部分商业银行临时压缩同业拆借并隐匿部分同业资产，近年来配置较多同业资产的股份制银行同业资产上半年压缩了1.2%。

**货币政策与金融监管的协调十分重要**

胡晓炼会上称，货币政策作为保持经济平稳增长的中央宏观调控工具，要求金融监管与之相互协调，这样才能够发挥出预期的政策效益。为了保证货币政策实施的效果，需要对金融机构和金融市场的主体是否执行了货币政策进行监督和检查。同时也需对一些监管措施对货币政策调控的影响做出判断和评估。

“我们看到，资金就像流水一样，有明显的洼地效应，监管洼地就是基金最容易去向的地方。因此，重大的监管政策在出台之前应该进行充分的沟通。”胡晓炼称。

她并表示，利率及汇率市场化、金融市场广度和深度增强及国际化等，对成立金融监管协调机制提出要求，这一机制将加强货币政策和金融监管政策之间的协调、促进金融监管政策与法律法规之间的协调。

胡晓炼并强调，金融监管协调机制将加强货币政策和金融监管政策之间的协调等五大方面履行职责：加强货币政策和金融监管政策之间的协调；促进金融监管政策与法律法规之间的协调；维护金融稳定和防范化解系统性、区域性的金融风险之间的协调；强化交叉性金融产品跨市场金融创新的协调。

胡晓炼还强调，要加强金融信息共享和金融业综合统计体系建设。目前央行正积极推动金融业统计体系的建设，推进建立覆盖银行、证券、保险、理财与资产管理的统计体系。