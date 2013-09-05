《独家新闻》摩根大通接受刑事调查，因在电力操纵案中涉嫌妨碍司法

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透纽约9月4日 - 数名知情消息人士称，美国当局正在进行一项刑事调查，以确定摩根大通的几名员工是否曾试图妨碍监管机构对该行涉嫌操控电力市场的调查。
由联邦调查局(FBI)和曼哈顿联邦检察官Preet Bharara的办公室联合进行的刑事调查仍处于初期阶段。此前摩根大通一家附属机构于7月30日同意支付4.1亿美元罚款，以了结美国联邦能源监管委员会(FERC)提出的电力市场操纵指控。
消息人士称，调查员希望确定，摩根大通的员工是否向监管机构提供了所有必要的信息，以完成对该行在美国加州和中西部市场达成电力协议的调查。这些人中包括三名来自休斯顿的员工。
向调查人员隐瞒信息或者在接受调查询问时说谎，均被视为妨碍司法，是一项刑事罪名。
Bharara办公室的发言人Jennifer Queliz和FBI发言人Peter Donald均拒绝置评。(完)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)