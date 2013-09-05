韩国股市：盘中触及三个月高位，因全球数据乐观

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透首尔9月5日 - 韩国股市周四升至三个月高位，大型股领涨，此前乐观的数据提振了对全球经济复苏的预期，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月可能缩减刺激计划的担忧挥之不去。
0230GMT时，韩股综合股价指数 上涨0.8%至1,948.90点，为6月7日以来最高。
汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。
美国经济在第三季的表现明显好于分析师最初担忧的状况，汽车厂商公布的8月销量意外强劲，增强了对缩减刺激举措的预期。
“重要出口市场(美国和中国)的数据强劲发挥利多作用，而且隔夜又发生了有利的因素，”新韩投资证券分析师Han Beom-ho表示。他指的是三星电子和现代汽车方面的消息。
三星电子 上涨1.8%，此前该公司在柏林推出新产品。
现代汽车 涨1.0%，此前美国汽车销售报告称现代8月销售较上年同期成长4.4%。(完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。