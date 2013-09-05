韩国股市：盘中触及三个月高位，因全球数据乐观

路透首尔9月5日 - 韩国股市周四升至三个月高位，大型股领涨，此前乐观的数据提振了对全球经济复苏的预期，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月可能缩减刺激计划的担忧挥之不去。

0230GMT时，韩股综合股价指数 上涨0.8%至1,948.90点，为6月7日以来最高。

汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，上日公布的官方非制造业PMI则基本持稳，显示继制造业获明显改善后，服务业也在需求推动下呈现企稳回升之势。

美国经济在第三季的表现明显好于分析师最初担忧的状况，汽车厂商公布的8月销量意外强劲，增强了对缩减刺激举措的预期。

“重要出口市场(美国和中国)的数据强劲发挥利多作用，而且隔夜又发生了有利的因素，”新韩投资证券分析师Han Beom-ho表示。他指的是三星电子和现代汽车方面的消息。

三星电子 上涨1.8%，此前该公司在柏林推出新产品。