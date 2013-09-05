路透调查：南非兰特未来一年将略微走强

* 美联储缩减QE的预期多数已在兰特走势中反映，但国内罢工仍是忧虑

* 未来一年兰特将走强

路透约翰内斯堡9月4日 - 周三公布的路透调查显示，南非兰特兑美元已经度过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)初次暗示缩减购债以来最严重的贬值时期，未来一年将会略微走强。

但是该国麻烦不断的矿产业受进一步罢工的困扰，可能意味着兰特兑美元 短期内将进一步走软，因为金矿矿工争取加薪的罢工将给该行业造成更大伤害。

对31位分析师的调查显示，兰特兑美元六个月后料相对持稳，现在的10.2590微涨至10.20。12个月后，预计兰特兑美元将涨至10.00兰特。

自美联储暗示将缩减购债以来，新兴市场汇市陷入混乱，兰特今年以来已经下跌五分之一。但分析称这场抛售已经为市场所消化。

“美联储9月缩减量化宽松(QE)所引起的波动大部分已经发生，”Informa Global Markets分析师Christopher Shiells表示。

大多人预计，如果周五的美国就业数据没有令人失望，美联储将在9月17-18日政策会议上开始缩减QE计划。

“在美联储9月会议后，一旦缩减购债的决定公布，兰特将会稍稍走稳，但因为罢工正在进行，兰特近期仍将处于疲弱状态，”他还称。

金矿周二开始罢工，部分工人未能到工作地点上晚班。南非总统祖马(Jacob Zuma)呼吁解决问题，避免停工损害南非经济。

上月一项路透对分析师的调查显示，南非今年经济增长预计为相对较低的2.2%，这可能会对兰特不利。