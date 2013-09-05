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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 11:01 BJT

韩国汇市：韩元上升并接近四个月高点，受外资持续流入所助

不过美国8月汽车销量等一连串正面的经济数据，令市场对全球经济复苏的信心增强，也支撑了韩元走势。

韩国政府隔夜还为10年期美元计价公债定价，并称市场对该批公债的需求良好，这支持了一种看法，即该国强劲的经济基本面或将能在美联储开始缩减刺激政策时，防止外资大规模撤离。

9月三年期公债期货 微跌0.03点至105.70，因风险偏好改善引发外资抛盘。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,092.5 1,094.5

日圆/韩元 10.9537/609 10.9629

韩国公债期货 * 105.70 105.73

韩国综合股价指数 1,947.12 1,933.03

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* 为三年期公债近月期约报价。(完) 　　

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