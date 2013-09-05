韩国汇市：韩元上升并接近四个月高点，受外资持续流入所助

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
不过美国8月汽车销量等一连串正面的经济数据，令市场对全球经济复苏的信心增强，也支撑了韩元走势。
韩国政府隔夜还为10年期美元计价公债定价，并称市场对该批公债的需求良好，这支持了一种看法，即该国强劲的经济基本面或将能在美联储开始缩减刺激政策时，防止外资大规模撤离。
9月三年期公债期货 微跌0.03点至105.70，因风险偏好改善引发外资抛盘。
0205GMT 上日收市价
------------------------------------------------------
韩元/美元 1,092.5 1,094.5
日圆/韩元 10.9537/609 10.9629
韩国公债期货 * 105.70 105.73
韩国综合股价指数 1,947.12 1,933.03
------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。