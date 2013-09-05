韩国汇市：韩元上升并接近四个月高点，受外资持续流入所助

不过美国8月汽车销量等一连串正面的经济数据，令市场对全球经济复苏的信心增强，也支撑了韩元走势。

韩国政府隔夜还为10年期美元计价公债定价，并称市场对该批公债的需求良好，这支持了一种看法，即该国强劲的经济基本面或将能在美联储开始缩减刺激政策时，防止外资大规模撤离。