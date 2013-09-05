中国债市：青岛东亿实业划转非热电资产，新增青岛能源为其中票提供担保

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透上海9月5日 - 债务发行人资产转移，一直是中国债券市场信用债投资者关注的重点。青岛东亿实业总公司日前公告称，已将非热电资产划转至青岛高新技术产业开发区发展总公司；同时青岛能源集团将为东亿实业所发中票提供新增担保。
青岛东亿实业总公司于2013年2月27日在银行间市场公开发行了金额为3亿元人民币的期中期票据(13东亿MTN1) ，当时发行未设立担保条款。
青岛东亿表示，根据青岛市政府部署，以热电集团、泰能集团、开源集团三家公司的国有权益作为出资组建青岛能源集团，并以青岛能源集团为平台加快资源整合扩张和全域统筹。整合完成后，青岛能源集团将成为东亿实业的全资国有股东。
由于本次资产无偿划转事项已触发债务融资工具持有人会议召开条件，上述中票主承销商恒丰银行定于下周二(10日)召开中票持有人会议。
不过第一财经日报周四报导称，据其调查，上述资产划转规模高达10.84亿元，约占东亿实业总资产的三分之一，且早在6月底已划转完毕。但青岛东亿迟至近日才公布相关消息，有违银行间市场交易商协会信息披露规定之嫌。
2011年，云南省最大平台公司--云投集团的违规资产划转，即引发一轮严重的信用债风暴。随后国家发改委发文强调,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容. (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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