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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 11:43 BJT

路透调查：英镑兑美元未来一年将下滑，受美联储缩减刺激举措影响

路透伦敦9月4日 - 一份路透调查显示，尽管英国经济前景好转，但英镑兑美元未来一年料随着美联储开始缩减大规模购债举措而下滑。

近期大量数据挑战英国央行对经济的谨慎展望，但乐观的美国数据则强化了美联储将缩减每月850亿美元购债规模的预期。

这次自6月来进行的九份路透调查均认为缩减将于本月开始，最新结论是美元可能是唯一受益货币。

这份上周针对60位策略师的调查认为，英镑兑美元 可能会下滑。

调查中值认为，一个月内英镑兑美元将为1.53美元，六个月后为1.51美元，一年后为1.50，略高于8月调查结果，但远低于周三交投水位的约1.56。

“随着缩减展开以及美国经济成长加速，美元将受到更多动能，”Rabobank的Jane Foley指出。

“由于英国经济环境好转，英镑也获得一定助力，但还是美元的环境更好一些。”

该调查显示，英国对欧元将小幅走高，因欧元自身经济复苏乏力。欧元兑英镑料在一个月后报0.851英镑，六个月后报0.842，一年后报0.831。(完)

(编译 石冠兰 审校 王洋)

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