路透调查：英镑兑美元未来一年将下滑，受美联储缩减刺激举措影响

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透伦敦9月4日 - 一份路透调查显示，尽管英国经济前景好转，但英镑兑美元未来一年料随着美联储开始缩减大规模购债举措而下滑。
近期大量数据挑战英国央行对经济的谨慎展望，但乐观的美国数据则强化了美联储将缩减每月850亿美元购债规模的预期。
这次自6月来进行的九份路透调查均认为缩减将于本月开始，最新结论是美元可能是唯一受益货币。
这份上周针对60位策略师的调查认为，英镑兑美元 可能会下滑。
调查中值认为，一个月内英镑兑美元将为1.53美元，六个月后为1.51美元，一年后为1.50，略高于8月调查结果，但远低于周三交投水位的约1.56。
“随着缩减展开以及美国经济成长加速，美元将受到更多动能，”Rabobank的Jane Foley指出。
“由于英国经济环境好转，英镑也获得一定助力，但还是美元的环境更好一些。”
该调查显示，英国对欧元将小幅走高，因欧元自身经济复苏乏力。欧元兑英镑料在一个月后报0.851英镑，六个月后报0.842，一年后报0.831。(完)
(编译 石冠兰 审校 王洋)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的