中国保险：今后将建市场化定价机制，重点是寿险产品预定利率改革--保监会副主席

路透北京9月5日 - 中国保监会副主席王祖继周四表示，当前和今后一个时期，将推动建立市场化的定价机制，改革的重点是寿险产品预定利率改革，主要内容是前端放开定价利率，后端管住准备金评估利率，推动准备金利率影响定价利率。

王祖继在第十四届中国金融发展论坛上称，为加快推进保险业的改革，保监会今后一个时期还将推动建立市场化的资金运用机制和准入退出机制。

此外，还将推进商业车险调款的费率改革，按照先调款后费率，先统一后差异的原则，逐步实现车险调款费率的市场化。

他称，在建立市场化的资金运用机制方面，保监会将进一步放开保险资金运用的渠道和比例限制。

比如整合比例监管政策，重新定义大类资产，取消一些不适应市场发展要求的比例限制，鼓励创新保险资金、投资方式，探索股债结合形式，对接实体经济的实际需要，推动保险资金运用、组织机构创新，支持保险资产管理公司设立专业化的融资。

在建立市场化的准入退出机制方面，准入方面实施保险公司业务范围分级管理，按照资本金内控和盈利等条件，适当限定新设公司的业务范围，退出方面完善市场退出和风险处置的制度机制，建立针对股东、业务人员、分支机构和法人机构的多层次、多渠道的退出机制。

此外，保监会为进一步提高服务经济发展的能力，将为经济转型发展提供资金支持，推动科技创新，支持小微企业发展，并将支持现代农业发展。