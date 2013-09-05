台湾经济：10月电价调涨将令今年CPI增0.05个百分点--主计总处

路透台北9月4日 - 百分之百公营的台电公司将自今年10月1日起调涨电价，台湾官方预测机构主计总处周四表示，本次调涨电价平均涨幅较先前预定调涨幅度为小，估计对2013年的消费者物价指数(CPI)年增率将贡献0.05个百分点。

不过，主计总处表示，由于原先台电宣布10月电价调涨约9%，已计入先前对今年的CPI预估中。但台电后来决议仅将上涨8.49%，因此贡献2013年的CPI幅度将较原先为略少。

主计总处副处长蔡钰泰表示，本次电价上涨将使今年CPI增加0.05个百分点，若单单对10月CPI的贡献则有0.19个百分点，而对2014年全年的CPI贡献则有0.14个百分点。

至于对经济成长率的减幅，主计总处估计，对一整年经济成长率将减少0.07个百分点，对2013年则将减损0.02个百分点。

经济部8月底宣布了继去年6月初以来，第二波的电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅，本波全面打折，本波整体电价平均涨幅为8.49%。分析师认为，电价调涨对经济成长影响微小。