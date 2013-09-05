台湾经济：10月电价调涨将令今年CPI增0.05个百分点--主计总处

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月4日 - 百分之百公营的台电公司将自今年10月1日起调涨电价，台湾官方预测机构主计总处周四表示，本次调涨电价平均涨幅较先前预定调涨幅度为小，估计对2013年的消费者物价指数(CPI)年增率将贡献0.05个百分点。
不过，主计总处表示，由于原先台电宣布10月电价调涨约9%，已计入先前对今年的CPI预估中。但台电后来决议仅将上涨8.49%，因此贡献2013年的CPI幅度将较原先为略少。
主计总处副处长蔡钰泰表示，本次电价上涨将使今年CPI增加0.05个百分点，若单单对10月CPI的贡献则有0.19个百分点，而对2014年全年的CPI贡献则有0.14个百分点。
至于对经济成长率的减幅，主计总处估计，对一整年经济成长率将减少0.07个百分点，对2013年则将减损0.02个百分点。
经济部8月底宣布了继去年6月初以来，第二波的电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅，本波全面打折，本波整体电价平均涨幅为8.49%。分析师认为，电价调涨对经济成长影响微小。
台湾官方8月中旬最新预估，今年GDP年增率为2.31%，CPI为1.07%；明年GDP年增率为3.37%，明年CPI为1.39%。台湾经济成长率新闻请点击 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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