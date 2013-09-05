更新版 1-中国房地产：新鸿基以217.7亿拍得上海徐家汇地块，总价创近四年最高

* 新鸿基以217.7亿元拍得上海徐家汇地块

* 竞价逾200次，九龙仓与新鸿基激烈竞拍

* 总价创下2009年底以来内地最高 (新增细节和背景)

路透上海9月5日 - 颇受关注的中国上海徐家汇中心项目地块的用地使用权拍卖周四举行，新鸿基地产 最终胜出，以217.7亿元人民币获得该地块，其总价并创下2009年12月广州亚运城地块255亿元以后的内地地价最高纪录。

在仅有半个多小时的竞价中，九龙仓 方面和新鸿基地产的争夺非常激烈，经过逾200次叫价后，新鸿基地产以高出1,000万元价格险胜，该价格较本次拍卖的起价175.4111亿元溢价24%。

上海规土局网站此前刊登招标细节显示，该地块的出让起始价175亿2,611万元，此前的预申请中，有两个联合体接受该价格，并参与了今日拍卖。

此前市场预期这两个竞拍者分别是九龙仓和恒基 联合体、新鸿基地产，不过上海规土局一直未予证实。直至周四拍卖结束，竞拍代表离开时，记者最终确认今日参与竞拍者分别来自九龙仓中国地产公司和新鸿基发展中国公司。

新鸿基发展(中国)有限公司董事邓维聪称，“下午会在香港召开新闻发布会，介绍此次土地拍卖的情况。”

在被问及对拍卖结果是否满意时，他说，“我们若不满意就不会投了。”

上海规土局网站此前刊登招标细节显示，该地块总面积99,188.8平方米，用途为商业办公、餐饮旅馆业，主建筑最高不超过370米。受让人自出让合同签订后五日内先付出让价的两成，其余款项在一年内分两期支付，并需在交地后一年内开工。