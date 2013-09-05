更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债利率超预期，弱市下机构提高收益要求

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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* 进出口行两期债中标利率均高于预期
* 三年期品种投标倍数较高
* 机构预期一致推高中标结果 (新增市场评论和更多内容)
路透上海9月5日 - 中国进出口银行周四招标发行的两期固息债利率均高于预期。市场人士表示，现券一二级市场近期走势均显疲弱，机构对新债收益要求提高，推高两期新债中标利率，同时高位收益率亦吸引不少机构参与，三年期品种倍数超过4。
业内人士稍早透露，中国进出口银行招标的一年固息债中标利率为4.58%，高于此前4.54%的预测均值；同时招标的三年期固息债加权中标利率为4.7066%，亦高于4.66%的预测均值；三年期边际中标利率为4.74%，两期债的投标倍数分别为1.54倍和4.33倍。
“一级需求比较弱，结果相对比较高，不过招标前机构预期更高，三年期据说还有4.80%和4.87%投的，倒是博边际的都能赚点银子，”华北一银行交易员表示，随后一级半市场一年、三年有在4.57%、4.70%左右返手续费成交。
他并解释称，三年期加权与边际差距不大，说明市场普遍认为收益率水平基本趋稳，未来上行空间不大，配置价值突出，交易也有冲动，但市场整体低迷，在收益趋稳的同时也说明了心态还相对谨慎，因为债券市场缺乏引导收益率大幅回落的利多因素。
对于三年期品种倍数较高，北京一券商分析师认为，相较于一年期153.7亿元的投标量，三年期投标量则达346亿，“投标量大嘛，加权和边际不会太远，说明这个位置量比较集中”。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期品种最新收益率分别报在4.5106%和4.6137%。二级市场上相近期限券种一年期 最新成交收益率在4.4700%，三年期 最新成交收益率在4.6131%。
今日招标的两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。
以下为具体条款：
第22期 第23期 ------------------------------------------------------------------ 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 三年固息 招标方式 单一利率中标(荷兰)式 多重利率中标(美国式) 缴款日/起息日 9月9日 9月13日 发行期 9月5日-9月9日 9月5日-9月13日 上市日 9月11日 9月22日 基本承销额 无 无 手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% ------------------------------------------------------------------- (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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