更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债利率超预期，弱市下机构提高收益要求

* 进出口行两期债中标利率均高于预期

* 三年期品种投标倍数较高

* 机构预期一致推高中标结果 (新增市场评论和更多内容)

路透上海9月5日 - 中国进出口银行周四招标发行的两期固息债利率均高于预期。市场人士表示，现券一二级市场近期走势均显疲弱，机构对新债收益要求提高，推高两期新债中标利率，同时高位收益率亦吸引不少机构参与，三年期品种倍数超过4。

业内人士稍早透露，中国进出口银行招标的一年固息债中标利率为4.58%，高于此前4.54%的预测均值；同时招标的三年期固息债加权中标利率为4.7066%，亦高于4.66%的预测均值；三年期边际中标利率为4.74%，两期债的投标倍数分别为1.54倍和4.33倍。

“一级需求比较弱，结果相对比较高，不过招标前机构预期更高，三年期据说还有4.80%和4.87%投的，倒是博边际的都能赚点银子，”华北一银行交易员表示，随后一级半市场一年、三年有在4.57%、4.70%左右返手续费成交。

他并解释称，三年期加权与边际差距不大，说明市场普遍认为收益率水平基本趋稳，未来上行空间不大，配置价值突出，交易也有冲动，但市场整体低迷，在收益趋稳的同时也说明了心态还相对谨慎，因为债券市场缺乏引导收益率大幅回落的利多因素。

对于三年期品种倍数较高，北京一券商分析师认为，相较于一年期153.7亿元的投标量，三年期投标量则达346亿，“投标量大嘛，加权和边际不会太远，说明这个位置量比较集中”。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期品种最新收益率分别报在4.5106%和4.6137%。二级市场上相近期限券种一年期 最新成交收益率在4.4700%，三年期 最新成交收益率在4.6131%。

今日招标的两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。

以下为具体条款：