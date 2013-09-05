路透调查：加元未来几个月料走弱，主要以美联储政策动向为转移

路透多伦多9月4日 - 周三公布的路透调查显示，加元兑美元在未来几个月将小幅走软，因美联储将削减刺激规模的预期提振美元。

50位受访经济和汇率分析师的预估中值显示，加元兑美元一个月后料在1.05加元或0.9524美元，三个月后跌至1.053加元。

上述结果比8月调查时的预测要疲弱，当时预测一个月和三个月的目标汇率分别为1.04加元和1.05加元。

本次调查显示，对加元六个月目标汇率的预估与上次调查时持平，仍为1.05加元。12月目标汇率略有走弱，从1.04变成1.045。

市场对于美联储可能何时开始缩减购债规模的预期变来变去，加元也随之走势不定，周三收报1.0492加元。

“我们认为，加元在目前水准仍会有一点调整。目前汇率也许接近合理价值。但随着美联储开始撤回刺激政策，我认为美元会受到全面支撑，”道明证券首席外汇分析师Shaun Osborne说。

道明证券对于美元的看法更为偏多，预测美联储将于本月开始削减资产购买规模。

加拿大经济在第二季放缓，环比成长年率为1.7%，低于第一季时的2.2%，也逊于同期2.5%的美国经济成长环比年率。

6月加拿大经济出现六个月来的首次萎缩。

经济成长迟滞强化了加拿大央行将维持现有低利率的预期，路透调查显示，央行要到明年第四季才会升息。

这些预期也反映在对加元的长期展望中。

“到2014年底加元会有一些反弹，届时加拿大央行将最终开始调升利率，”道明证券的Osborne说，“但那还是很远很远的事。”(完)

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