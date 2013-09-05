路透调查：加元未来几个月料走弱，主要以美联储政策动向为转移

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透多伦多9月4日 - 周三公布的路透调查显示，加元兑美元在未来几个月将小幅走软，因美联储将削减刺激规模的预期提振美元。
50位受访经济和汇率分析师的预估中值显示，加元兑美元一个月后料在1.05加元或0.9524美元，三个月后跌至1.053加元。
上述结果比8月调查时的预测要疲弱，当时预测一个月和三个月的目标汇率分别为1.04加元和1.05加元。
本次调查显示，对加元六个月目标汇率的预估与上次调查时持平，仍为1.05加元。12月目标汇率略有走弱，从1.04变成1.045。
市场对于美联储可能何时开始缩减购债规模的预期变来变去，加元也随之走势不定，周三收报1.0492加元。
“我们认为，加元在目前水准仍会有一点调整。目前汇率也许接近合理价值。但随着美联储开始撤回刺激政策，我认为美元会受到全面支撑，”道明证券首席外汇分析师Shaun Osborne说。
道明证券对于美元的看法更为偏多，预测美联储将于本月开始削减资产购买规模。
加拿大经济在第二季放缓，环比成长年率为1.7%，低于第一季时的2.2%，也逊于同期2.5%的美国经济成长环比年率。
6月加拿大经济出现六个月来的首次萎缩。
经济成长迟滞强化了加拿大央行将维持现有低利率的预期，路透调查显示，央行要到明年第四季才会升息。
这些预期也反映在对加元的长期展望中。
“到2014年底加元会有一些反弹，届时加拿大央行将最终开始调升利率，”道明证券的Osborne说，“但那还是很远很远的事。”(完)
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路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的