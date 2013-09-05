路透调查：一旦美联储开始缩减买债规模，美元将是主要受益货币

记者 Yati Himatsingka 编译 王冠中

路透9月4日 - 周三公布的路透调查显示，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减大规模买债措施，美元将是短线唯一受益的货币。市场预期美联储将在本月开始缩减买债规模。

自从美联储在5月暗示将缓慢缩减每月850亿美元的买债规模以来，多数新兴市场货币都遭受打击；但最新路透调查约60位策略师的结果显示，一旦美联储缩减买债，其他主要储备货币也不会上涨多少。

尽管迹象显示欧元区正摆脱衰退走上复苏轨道，但对于欧元区债务危机尚未完全解决的忧虑，促使多数策略师对预期欧元进一步走升保持审慎，即使根据最新数据，交易商过去几周来持续增持欧元多头仓位，多仓来到了2月以来最高水准。

“我们全面看好美元，而美元在兑多种新兴市场货币的表现上已经展现令人信服的走强趋势，这些新兴市场都呈现经常帐赤字，”ING Financial Markets的外汇策略师Tom Levinson称。

“但我们愈发认为，随着时间推进，美联储相关举措实现，美元改善幅度会远优于其他韧性强劲的主要货币，如日圆、欧元和加元。”

受访的54位汇率观察人士中，有43人认为，若美联储在9月17-18日会议上宣布缩减每月买债规模，美元指数 短线将走高。有两人说美元指数会持稳，九人认为会下滑。

若美联储本月决定不缩减买债举措，联储可真沉得住气。

从6月以来的前九次路透调查预期，美联储将会在本月开始减少买债，而美国公债收益率(殖利率)也在这样的预期下走升。

美元指数周三稍早在六周高点82.38附近交投，因近期一连串亮丽数据强化了美联储将缩减刺激措施的预期。

最新的消息是，美国制造业成长强劲。而多数分析师预估本周稍后公布的数据料呈现就业市场进一步改善，而这是美联储非常密切关注的领域。

澳元和加元等大宗商品货币料亦走软。

新兴市场货币料将进一步回落。大规模资金出走，已打击这类货币，也促使当局祭出干预和货币政策调整来支撑本币汇率。

国际货币基金组织(IMF)周三在为20国集团(G20)圣彼得堡会议准备的报告中表示，美国收紧货币政策让新兴市场面临景气放缓的风险。

资金从新兴市场外流，也不会大幅提振其他储备货币。今年以来，美元兑其他主要货币已上涨逾3%。

54名受访者有39人预估，欧元短线内尤其可能会走跌。

“希腊仍需进一步的援助，葡萄牙看来也会需要更多金援，”BMO的Benjamin Reitzes称。他指的是对欧元区受困国家的进一步国际资金援助。

“这些议题会再浮现，进而拖累欧元，因此就算有资金从新兴市场流向欧元，欧元的上档仍旧会受限，”他说。

调查预估中值显示，欧元兑美元一个月后料来到1.30美元，三个月后为1.28美元，一年后为1.24美元，和8月调查预估相仿。欧元兑美元周三稍早报1.317美元。

然而，并非所有受访者均预估欧元走跌。

根据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，尽管汇市投机客增持美元多头部位，欧元的净多头部位亦连续第四周增加。

不论美联储何时开始缩减买债规模，其缩减的幅度也很重要。最新的路透调查预期一开始将每月减少购买150亿美元。

“重要的是缩减的幅度，”CA-CIB汇率策略全球主管Mitul Kotecha称。“若美联储缩减买债的规模很小，对于汇率的影响也会减弱。”(完) (译文审校 徐文焰)