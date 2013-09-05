路透调查：一旦美联储开始缩减买债规模，美元将是主要受益货币

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
记者 Yati Himatsingka 编译 王冠中
路透9月4日 - 周三公布的路透调查显示，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减大规模买债措施，美元将是短线唯一受益的货币。市场预期美联储将在本月开始缩减买债规模。
自从美联储在5月暗示将缓慢缩减每月850亿美元的买债规模以来，多数新兴市场货币都遭受打击；但最新路透调查约60位策略师的结果显示，一旦美联储缩减买债，其他主要储备货币也不会上涨多少。
尽管迹象显示欧元区正摆脱衰退走上复苏轨道，但对于欧元区债务危机尚未完全解决的忧虑，促使多数策略师对预期欧元进一步走升保持审慎，即使根据最新数据，交易商过去几周来持续增持欧元多头仓位，多仓来到了2月以来最高水准。
“我们全面看好美元，而美元在兑多种新兴市场货币的表现上已经展现令人信服的走强趋势，这些新兴市场都呈现经常帐赤字，”ING Financial Markets的外汇策略师Tom Levinson称。
“但我们愈发认为，随着时间推进，美联储相关举措实现，美元改善幅度会远优于其他韧性强劲的主要货币，如日圆、欧元和加元。”
受访的54位汇率观察人士中，有43人认为，若美联储在9月17-18日会议上宣布缩减每月买债规模，美元指数 短线将走高。有两人说美元指数会持稳，九人认为会下滑。
若美联储本月决定不缩减买债举措，联储可真沉得住气。
从6月以来的前九次路透调查预期，美联储将会在本月开始减少买债，而美国公债收益率(殖利率)也在这样的预期下走升。
美元指数周三稍早在六周高点82.38附近交投，因近期一连串亮丽数据强化了美联储将缩减刺激措施的预期。
最新的消息是，美国制造业成长强劲。而多数分析师预估本周稍后公布的数据料呈现就业市场进一步改善，而这是美联储非常密切关注的领域。
澳元和加元等大宗商品货币料亦走软。
新兴市场货币料将进一步回落。大规模资金出走，已打击这类货币，也促使当局祭出干预和货币政策调整来支撑本币汇率。
国际货币基金组织(IMF)周三在为20国集团(G20)圣彼得堡会议准备的报告中表示，美国收紧货币政策让新兴市场面临景气放缓的风险。
资金从新兴市场外流，也不会大幅提振其他储备货币。今年以来，美元兑其他主要货币已上涨逾3%。
54名受访者有39人预估，欧元短线内尤其可能会走跌。
“希腊仍需进一步的援助，葡萄牙看来也会需要更多金援，”BMO的Benjamin Reitzes称。他指的是对欧元区受困国家的进一步国际资金援助。
“这些议题会再浮现，进而拖累欧元，因此就算有资金从新兴市场流向欧元，欧元的上档仍旧会受限，”他说。
调查预估中值显示，欧元兑美元一个月后料来到1.30美元，三个月后为1.28美元，一年后为1.24美元，和8月调查预估相仿。欧元兑美元周三稍早报1.317美元。
然而，并非所有受访者均预估欧元走跌。
根据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，尽管汇市投机客增持美元多头部位，欧元的净多头部位亦连续第四周增加。
不论美联储何时开始缩减买债规模，其缩减的幅度也很重要。最新的路透调查预期一开始将每月减少购买150亿美元。
“重要的是缩减的幅度，”CA-CIB汇率策略全球主管Mitul Kotecha称。“若美联储缩减买债的规模很小，对于汇率的影响也会减弱。”(完) (译文审校 徐文焰)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的