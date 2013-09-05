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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 11:43 BJT

路透调查：巴西雷亚尔未来三个月可望小幅上扬，但明年走势仍将疲软

* 巴西雷亚尔兑美元三个月和12个月后汇价预估分别为2.35和2.40

* 墨西哥披索兑美元一年后料为12.60

路透圣保罗9月4日 - 路透调查显示 ，巴西雷亚尔未来三个月可能小幅上扬，此前雷亚尔曾测试约五年低位，巴西央行并大举进场干预。

路透调查访问全球33家银行及研调机构，结果显示就在美国联邦储备理事会(FED)准备缩减其刺激举措之际，近期受创惨重的雷亚尔也许可获喘息。

根据调查预估中值，到11月底时，雷亚尔兑美元 可能交投在2.35，略强于周二收盘价2.36。

巴西雷亚尔在5月-8月22日之间跌幅将近18%，助长了通胀并引发巴西央行计划在年底之前透过衍生品及回购合约向外汇市场挹注最多达600亿美元。

该项干预计划出台之后，雷亚尔上涨了3%，过去数周中表现优于印度卢比 等其他货币。雷亚尔被视为美国货币政策调整之后，走势料将属最脆弱的货币之一。

但本项调查结果并不代表雷亚尔最糟糕的情况已经过去。分析师还列出叙利亚战争、巴西债信评级明年或遭调降等事件风险。分析师在本次预估中并未纳入这些因素，未来可能受其影响而调整预估价。

即使没有发生甚么糟糕的意外，但由于美国将收紧货币政策，雷亚尔兑美元预计在一年后跌回2.40。

此外，根据受访分析师的预估中值，墨西哥披索 表现将优于巴西雷亚尔，未来12个月墨西哥披索兑美元将稳步上升至12.60。(完)

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