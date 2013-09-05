路透调查：巴西雷亚尔未来三个月可望小幅上扬，但明年走势仍将疲软

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 巴西雷亚尔兑美元三个月和12个月后汇价预估分别为2.35和2.40
* 墨西哥披索兑美元一年后料为12.60
路透圣保罗9月4日 - 路透调查显示 ，巴西雷亚尔未来三个月可能小幅上扬，此前雷亚尔曾测试约五年低位，巴西央行并大举进场干预。
路透调查访问全球33家银行及研调机构，结果显示就在美国联邦储备理事会(FED)准备缩减其刺激举措之际，近期受创惨重的雷亚尔也许可获喘息。
根据调查预估中值，到11月底时，雷亚尔兑美元 可能交投在2.35，略强于周二收盘价2.36。
巴西雷亚尔在5月-8月22日之间跌幅将近18%，助长了通胀并引发巴西央行计划在年底之前透过衍生品及回购合约向外汇市场挹注最多达600亿美元。
该项干预计划出台之后，雷亚尔上涨了3%，过去数周中表现优于印度卢比 等其他货币。雷亚尔被视为美国货币政策调整之后，走势料将属最脆弱的货币之一。
但本项调查结果并不代表雷亚尔最糟糕的情况已经过去。分析师还列出叙利亚战争、巴西债信评级明年或遭调降等事件风险。分析师在本次预估中并未纳入这些因素，未来可能受其影响而调整预估价。
即使没有发生甚么糟糕的意外，但由于美国将收紧货币政策，雷亚尔兑美元预计在一年后跌回2.40。
此外，根据受访分析师的预估中值，墨西哥披索 表现将优于巴西雷亚尔，未来12个月墨西哥披索兑美元将稳步上升至12.60。(完)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的