中国经济：结构矛盾根本改变前，经济难以出现健康回升--国研中心专家

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京9月5日 - 中国国务院发展研究中心副主任张军扩周四表示，当前中国经济结构矛盾非常突出，不可能采取大力度的放松或刺激需求的政策，而且在这些结构矛盾没有根本改变之前，很难预期经济有一个比较健康的回升。
他在北京举行的金融街论坛上并称，中国要“稳住底线”，即如果中国经济增速下行到7.5%以下水平，就会采取一些措施，而且要尽可能把短期扩内需和长期调结构、增强今后发展的后劲结合起来。
“如果采取一个全面的和具有中长期眼光的分析的话，我们对当前的情况没有必要过分的悲观，对今后一段时间的回升也没有理由过分的乐观。”他说。
张军扩认为，当前中国扩内需总体上还是传统方式。在关键改革方面没有突破性进展之前，解决产能过剩、推进结构调整等也是很困难的。从政府角度讲，要尽可能保持既不能让经济下来太多，也不采取过多的促进需求回升的措施。
他表示，根据国务院发展中心的研究，在调控措施比较得当的情况之下，今年的经济增速有望保持在7%到7.5%的水平，CPI涨幅可能会控制在3%以内。
张军扩认还认为，当前制造业采购经理人指数（PMI）的回升主要是与政府稳增长政策以及预期的变化，以及国际经济形势的好转及出口这方面的好转这个短期因素相关的。
周日公布的中国8月官方制造业PMI 升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。
中国财政部副部长朱光耀此前表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。 （完） (发稿 谢衡/张胜男；撰写 李然; 审校 曾祥进)
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