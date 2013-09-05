台湾债市：RP利率持稳，避开季底因素券商启动差别报价

路透台北9月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳。交易商表示，目前整体资金情势稳中带松，有券商提前启动差别报价，吸引客户承作跨月RP，以避开季底资金紧缩效应，令月内公司债RP利率较跨月低2个基点左右。

证券交易商认为，由于台债殖利率区间越垫越高，交易商买券意愿大幅降低，致多数券商资金缺口并不大，RP券源偏少的情况下，成交以到期续做为主，短期间RP利率可望持稳在既有区间低位。

“框券电话还是很多，但会挑符合需求的，怕月底就没得挑了。”一位大型证券商交易员称。

上述交易员指出，趁目前资金情势仍偏松，已启动差别报价，月内公司债RP利率较跨月低2个基点，吸引客户选择承作跨月RP；不过近期资金并没有想像中浮滥，虽然目前入钱的比例高，但之前都没人解钱，现在还是有人走钱。

另一大型票券商交易员亦称，现在短期资金很多，且公司资金缺口小，目前暂不考虑差别报价，预计中秋节(9月19日)前后才会要求客户端承作跨月券源，料RP利率会先撑在原先水准，再视状况调整。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68%，稍微较上日调降1个基点。