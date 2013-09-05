台湾债市：RP利率持稳，避开季底因素券商启动差别报价

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透台北9月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳。交易商表示，目前整体资金情势稳中带松，有券商提前启动差别报价，吸引客户承作跨月RP，以避开季底资金紧缩效应，令月内公司债RP利率较跨月低2个基点左右。
证券交易商认为，由于台债殖利率区间越垫越高，交易商买券意愿大幅降低，致多数券商资金缺口并不大，RP券源偏少的情况下，成交以到期续做为主，短期间RP利率可望持稳在既有区间低位。
“框券电话还是很多，但会挑符合需求的，怕月底就没得挑了。”一位大型证券商交易员称。
上述交易员指出，趁目前资金情势仍偏松，已启动差别报价，月内公司债RP利率较跨月低2个基点，吸引客户选择承作跨月RP；不过近期资金并没有想像中浮滥，虽然目前入钱的比例高，但之前都没人解钱，现在还是有人走钱。
另一大型票券商交易员亦称，现在短期资金很多，且公司资金缺口小，目前暂不考虑差别报价，预计中秋节(9月19日)前后才会要求客户端承作跨月券源，料RP利率会先撑在原先水准，再视状况调整。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68%，稍微较上日调降1个基点。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.62%，大致同于上日。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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