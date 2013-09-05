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货币新闻 | 2013年 9月 5日 星期四 18:14 BJT

表格：德国7月工业订单较前月下滑2.7%，降幅超出预期

路透柏林9月5日 - 德国经济部周四公布，7月工业订单较前月下滑2.7%，预估为下滑1.0%。

德国6月工业订单修正为较前月增长5.0%，前值为增长3.8%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 13年7月 13年6月

较上月(%) -2.7 +5.0

指数(2005年为基期) 105.2 108.1

路透调查预估，分析师预期7月工业订单为较前月下滑1.0%。预估区间为下降3.1%至增长0.6%。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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