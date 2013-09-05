日本已公布经济指标--2013/9/5

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.6% p +0.9% r 9月8日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.4% +0.3% 9月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.7% +0.4% 9月27日 -- y) 工业生产(m/m) 7月 +3.2% -3.1% 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% -- -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差1,024 逆差1,808 9月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。