路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透斯德哥尔摩9月5日 - 周三公布的一项路透调查显示，瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚，因这两国经济保持增长，且会先于欧元区收紧货币政策。
自年初以来，挪威和瑞典克朗均走弱，部分原因是本土经济数据的低迷。不过较小的货币通常也会受美联储缩减购债计划规模所造成忧虑的影响。
6月挪威央行暗示在9月的下次会议上降息几率大约50%之后，挪威克朗大幅走低。
7月挪威核心通胀率意外上升，消除了对于降息的猜测，不过第二季经济增速远逊于预期，8月末挪威克朗跌至约三年最低水平。
SEB Norway首席策略师Erica Blomgren说：“关键仍在于央行的政策，央行的温和表态压低了挪威克朗汇价。”
“2014年，挪威克朗应该会再度走坚，背后的原因有货币政策倾向于升息，强劲的基本面以及逐渐改善的风险偏好，这些因素都支持顺周期货币。”
Blomgren表示，SEB预计挪威央行将在明年夏季某个时刻加息。
欧洲央行曾表示，在一段较长时期内利率将保持在目前的谁在，货币市场的走势也反映出市场认为最起码在2015年末之前是不会升息的。
周三，挪威克朗兑欧元报7.996，兑美元报6.066 。在此次调查中，受访者预计12个月后挪威克朗兑美元在7.550,兑美元料在6.100。
**瑞典克朗**
瑞典央行预计也将会先于欧洲央行收紧货币政策。
作为北欧地区最大的经济体，瑞典于4-6月出人意料地出现萎缩，但欧元区却从衰退中走出，加之全球经济形势转暖和瑞典家庭处在高位的债务水平，意味着市场几乎排除了降息的可能性。
瑞典央行曾表示，将在2014年下半年开始收紧政策。
一些分析师预计其将更早行动，而还有一些人认为1.00%的利率将一直保持到2015年。
“我们认为(瑞典)首次加息将在明年4月”Swedbank外汇策略师Anders Eklof表示。
“欧洲央行在同时也将不得不承认形势改善，但将压制对短期利率的预期。”
瑞典克朗兑欧元周三报8.710，兑美元报6.610.调查预计12个月后瑞典克朗兑欧元和美元将分别为8.400和6.833。
瑞典央行将在9月5日公布其最新一次利率决定。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的