路透调查：瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚

路透斯德哥尔摩9月5日 - 周三公布的一项路透调查显示，瑞典和挪威克朗兑欧元明年料双双走坚，因这两国经济保持增长，且会先于欧元区收紧货币政策。

自年初以来，挪威和瑞典克朗均走弱，部分原因是本土经济数据的低迷。不过较小的货币通常也会受美联储缩减购债计划规模所造成忧虑的影响。

6月挪威央行暗示在9月的下次会议上降息几率大约50%之后，挪威克朗大幅走低。

7月挪威核心通胀率意外上升，消除了对于降息的猜测，不过第二季经济增速远逊于预期，8月末挪威克朗跌至约三年最低水平。

SEB Norway首席策略师Erica Blomgren说：“关键仍在于央行的政策，央行的温和表态压低了挪威克朗汇价。”

“2014年，挪威克朗应该会再度走坚，背后的原因有货币政策倾向于升息，强劲的基本面以及逐渐改善的风险偏好，这些因素都支持顺周期货币。”

Blomgren表示，SEB预计挪威央行将在明年夏季某个时刻加息。

欧洲央行曾表示，在一段较长时期内利率将保持在目前的谁在，货币市场的走势也反映出市场认为最起码在2015年末之前是不会升息的。

周三，挪威克朗兑欧元报7.996，兑美元报6.066 。在此次调查中，受访者预计12个月后挪威克朗兑美元在7.550,兑美元料在6.100。

**瑞典克朗**

瑞典央行预计也将会先于欧洲央行收紧货币政策。

作为北欧地区最大的经济体，瑞典于4-6月出人意料地出现萎缩，但欧元区却从衰退中走出，加之全球经济形势转暖和瑞典家庭处在高位的债务水平，意味着市场几乎排除了降息的可能性。

瑞典央行曾表示，将在2014年下半年开始收紧政策。

一些分析师预计其将更早行动，而还有一些人认为1.00%的利率将一直保持到2015年。

“我们认为(瑞典)首次加息将在明年4月”Swedbank外汇策略师Anders Eklof表示。

“欧洲央行在同时也将不得不承认形势改善，但将压制对短期利率的预期。”

瑞典克朗兑欧元周三报8.710，兑美元报6.610.调查预计12个月后瑞典克朗兑欧元和美元将分别为8.400和6.833。