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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 11:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆对日本央行决议反应平平，静待黑田东彦记者会

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* 美元/日圆对日本央行决议反应平平，日央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估

* 目前为止亚洲盘中区间在99.64-83，关注焦点转移至稍晚日央行总裁黑田东彦的记者会

* 由于今天稍后还有其他央行要公布政策决议，因此市场观望气息较浓

* 美元/日圆在100前有卖单，一路向上挂出；99.95上方、100.00/10/15/20上方有停止单

* 约99.50下方有来自各方的买盘。(完)

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