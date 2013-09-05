《汇市简讯》美元/日圆对日本央行决议反应平平，静待黑田东彦记者会

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0329GMT
* 美元/日圆对日本央行决议反应平平，日央行维持货币政策不变，并上修对经济的评估
* 目前为止亚洲盘中区间在99.64-83，关注焦点转移至稍晚日央行总裁黑田东彦的记者会
* 由于今天稍后还有其他央行要公布政策决议，因此市场观望气息较浓
* 美元/日圆在100前有卖单，一路向上挂出；99.95上方、100.00/10/15/20上方有停止单
* 约99.50下方有来自各方的买盘。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。